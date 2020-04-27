Türk mutfağının yıldızı saray sarması tarifi: Tam kıvamında saray sarması nasıl yapılır?

Saray sarması tatlısı uzun yıllardır Türk mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer almaktadır. Süt, un ve şekerin kullanıldığı bu tatlıyı ara ara tüketmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, kırılmadan ve çatlatmadan yapabilmeniz için içindeki malzemelerin miktarını iyi ayarlamanız gerekmektedir. Peki, lezzetli saray sarması nasıl yapılır ve saray sarması tarifi için ihtiyaç olan malzemeler nelerdir? Haberimizde, kolayca kendi mutfağında hazırlayabileceğiniz saray sarması tarifi yer alıyor. Haberimizdeki adımları takip ederek tatlınızı kolayca hazırlayabilirsiniz.
Saray sarması tatlısı, çoğu tatlıda olduğu gibi temel olarak süt, şeker ve un barındıran bir tarif ile hazırlanmaktadır.
SARAY SARMASI TARİFİ MALZEMELERİ
1 yumurta sarısı
1 lt süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilyaYapılışı oldukça basit kabak tatlı tarifi: Kabak tatlısı nasıl yapılır?
Saray sarması Tabanı için
2 su bardağı Hindistan cevizi
SARAY SARMASI KREMASI İÇİN
SARAY SARMASI TATLISI ARASI İÇİN
SARAY SARMASI TARİFİ YAPILIŞI
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