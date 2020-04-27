Lezzetiyle damakları şenlendiren yoğurtlu kek tarifi: Yoğurtlu kek nasıl yapılır?

Yoğurtla yapılan birçok yemek ve tatlı bulunmaktadır. Yoğurtlu kek de, çokça tercih edilen ve çay saatleri ile yemek sofralarının kurtarıcısı olan bir tatlıdır. Peki, yoğurtlu kekin diğer keklerden farkı ne? Kek yaparken yoğurt yerine süt kullanmak; kekin daha tok bir kıvam almasını sağlayacaktır. Keklerinizin kabarmadığından şikâyetçiyseniz de yine yoğurt kullanarak daha çok kabarmasını sağlayabilirsiniz. Sizin için, lezzetli ve kolay ev yapımı Yoğurtlu kek tarifi ve gerekli malzemeler ile yapılışına haberimizde yer verdik.

Peki, portakallı yoğurtlu kek nasıl yapılır?

Kış aylarının vazgeçilmezi olan portakallı keki oldukça hızlı bir şekilde hazırlayıp tüketebilirsiniz. Mükemmel kabaran ve lezzetiyle damaklarınızı şenlendiren yoğurtlu portakallı keke, büyük küçük herkes bayılacak! Yumurta, un, kabartma tozu gibi ana malzemelerin yanı sıra içine ekleyeceğiniz portakal suyu kekinize eşsiz bir aroma verecek.

İşte puf puf kabaran mis gibi kokan portakallı kek tarifi…

YOĞURTLU PORTAKALLI KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet oda sıcaklığında yumurta

2 su bardağı toz şeker (bardak ölçüsü 200 ml)

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya (şekerli vanilin)

2 adet portakal kabuğu rendesi

2 adet portakalın suyu

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YOĞURTLU PORTAKALLI KEK YAPILIŞI

Derin bir kâsede yumurtaları çırpalım, yumurtalar köpürmeye başladığında 2 su bardağı şekerimizi ekleyip çırpmaya devam edelim. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar karıştıralım.

1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı yoğurdu da de ekleyerek çırpalım.

3 su bardağı unu ekleyelim.

1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyelim.

2 adet portakalın kabuğunu rendenin küçük kısmıyla rendeleyelim.

Kabuklarını aldığımız portakalların suyunu sıkalım.

Çırpılmış olan kek harcının içine rendelemiş olduğumuz 2 adet portakal kabuğu ve 2 adet sıkılmış portakal suyunu yavaş yavaş ekleyelim ve karışmasını sağlayalım.

Önceden yağlamış olduğumuz kaba hazırladığımız kek harcını dökelim.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40-50 dakika pişirelim.

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*Kek kalıbını margarinle yağladıktan sonra az miktarda un serpmek kekinizin yapışma riskini tamamen ortadan kaldıracaktır.

*Fırınınızın pişirme hızına göre kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterin.

*Diğer tüm kek tariflerinde olduğu gibi kekimiz pişerken ilk yarım saat fırının kapağını açmamak önemli.

*Kekin yeteri kadar kızardığına ve artık piştiğine karar verdikten sonra bir kürdan yardımıyla içinin pişip pişmediğini kontrol edelim. Eğer keke batırdığınız kürdan temizse kek pişmiş demektir.

*Eğer kürdana kek harcı bulaşmış ve kekin üzeri kızarmışsa bir folyo veya fırın kâğıdıyla kekin üzerine örterek daha fazla kızarmadan içinin pişmesini sağlayabilirsiniz.

*Kekimizi fırından çıkardıktan sonra kalıbı ters çevirip, üzerine ıslak bez koyup 5-10 dakika bekletilirsek kekimiz kalıptan kolay çıkacaktır.

*Üzerine portakallı sos yaparak şık bir sunum oluşturabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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