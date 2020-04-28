Profiterol tarifi: Profiterol nasıl yapılır? Profesyonel profiterol tarifi ve yapımı

Hayatta ev yapımı profiterolleri ısırmak kadar keyifli olan birkaç şey var! Muhallebi veya krema ile doldurulmuş çıtır içi boş pasta toplarını çikolata ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Peki, profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi 3 farklı aşamadan oluşur ve bunlardan en önemlisi profiterol hamuru yapılışıdır. Profiteroller fazla tüketildiği takdirde bir tehlikedir. Bir oturuşta uygunsuz miktarda profiterol yemek çok kolaydır. Çünkü birçok tatlıdan farklı olarak, profiteroller ağır değildir ancak aşırı tatlıdır. Haberimizde, kolay profiterol tarifi yer almaktadır.

Profiteroller 3 bileşenden oluşur:

1. Pasta topları - dışarıda gevrek, içi boş profiterol hamuru hazırlanır. Seçtiğiniz içerik (beyaz krema-kakao olabilir) ile doldurulmaya hazır!

2. Doldurma - burada birkaç seçenek var. Vanilyalı muhallebi, Türkiye'de en yaygın olanıdır - topların içine doldurulur. Krema da çok sık tercih edilir - ve aynı zamanda ev yapımı krema yapmak için iyi bir fırsattır.

3. Çikolata Sosu - Profiterolleri çikolata sosuna batırın veya daldırın. Çikolata sosu sıcak olmalıdır.

PROFİTEROL TARİFİ MALZEMELERİ

5 adet yumurta

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

2 su bardağı un

1 su bardağı su

1 tutam tuz

Kreması için gerekli malzemeler

1 kg süt (5 su bardağı)

80 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

2 adet yumurta sarısı

2.5 çay bardağı şeker

2 çay bardağı un

½ su bardağı nişasta

Yarım paket vanilya

Sosu için

1 kg süt (5 su bardağı)

250 gr külçe çikolata

1 su bardağı şeker

½ su bardağı un

½ su bardağı kakao

PROFİTEROL TARİFİ HAZIRLANIŞI

Profiterol tarifi içerisinde yer alan profiterol hamuru, bu tatlı için birinci adımınızdır. Profiterol kreması ve sosunu aşağıda yer alan tarifimize uygun olarak hazırlayabilirsiniz.

Hamurların bir kenarına küçük kesikler açtığınız takdirde gerçek profiterol boğumları elde edebilirsiniz. İster hazır krema kullanın ister kendiniz hazırlayın. Eğer kendiniz hazırladıysanız, bu kremayı bir buzdolabı poşetine koyun ve profiterolünüzde açtığınız kesiklere krema sıkın.

Kremalı profiterol hamurlarını sunum tabağınıza alın ve üzerine hazırladığınız profiterol sosunu dökün.

Tatlınızı süslemek için üzerine Antep fıstığı tozu ya da Hindistan cevizi ekebilirsiniz.

Afiyet olsun…

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Profiterol Hamuru hazırlanışı

Hamuru pişireceğiniz genişçe bir tencere içerisie su ve tereyağı alıp yağı eritin. Ardından bu tencereye tuz ve elekten geçirilmiş un ilave ederek, karışımınızı un kokusu çıkana kadar iyice karıştırın.

Hamur kıvam almaya başlayınca tencerenize yumurtaları da ekleyin ve hamuru karıştırmaya devam edin.

Hamur olduktan sonra tencereyi ocaktan alın ve ilk sıcağının çıkmasını yani biraz ılımasını bekleyin. Ardından karışımı hamur sıkma torbasına alın. Bir tepsiye yağlı kağıt serin ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye hamur sıkma torbası ile bu tepsiye sıkın.

Hamuru önceden ısıttığınız 200 derecede yanan fırında 20 dakika kadar bir sürede pişirin. Hamuru fırından alıp ılımasını bekleyin.

Krema hazırlanışı

1 su bardağı süte yumurta ve elekten geçirilmiş unu ekleyin, pürüz kalmayacak şekilde çırpın.

Ardından 4 su bardağı sütü ve şekeri tencerede ısıtın. Bu karışımdan bir çay bardağı diğer karışıma ekleyin ve karışımın kıvamını açın. Kıvamını açtığınız karışımı şekerli süt olan tencereye alın.

Krema kıvam aldıktan sonra vanilya ve yağı ekleyip güzelce karıştırın. Kıvam almış kremayı oda sıcaklığında beklemeye alın.

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PROFİTEROL TARİFİ PÜF NOKTALARI

Hamurları simetri ve servis görüntüsü açısından eşit büyüklükte sıkmaya özen gösterin.

Hamurlara krema eklemeden önce hamurun ve kremanın sıcak olmadığından emin olun.

Sos ve krema karışımlarını ayrı kaplarda çırpın ardından karışımları birleştirin.

PROFİTEROL TARİFİ SUNUM ÖNERİLERİ

Tatlınızı üzerine Antep fıstığı tozu ya da Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.

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PROFİTEROL TARİFİ KAÇ KALORİ

Profiterol Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 238 kalori bulunmaktadır. Öte yandan besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 155 gramlık miktarında 369 kalori bulunur.

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