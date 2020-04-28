Supangle tarifi: Supangle nasıl yapılır?

Supangle tarifi, her gün binlerce insan tarafından araştırılmaktadır. Evrensel bir tatlı halini aldığı için dünya genelinde yüzlerce çeşit supangle tarifi mevcuttur. Hafif ve pratik supangle tarifi ve bu tarifin sırları, tatlı severler tarafından her zaman merak konusu olmuştur. Bu tarifimizde sizlerle tüm sırları paylaşıyoruz! Haberimizde, kolay supangle tarifi ve gerekli malzemeler yer almaktadır. İşte, 'supangle nasıl yapılır' sorusunun yanıtı ve adım adım supangle yapımı...

Evde malzemeleriz varsa hemen yapıp 1 saat sonra tüketilebilecek kıvama ulaşan supangleyi yapmak oldukça pratik. Ev yapımı supanglenin malzemeleriyse oldukça basit. Pastanelerdekini aratmayacak supangle, hem sütlü hem de kakaolu tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olacak. Un, kakao, süt gibi basit malzemelerden oluşan bu pratik tatlıyı yapmak kolay olsa da lezzetli ve tam kıvamında bir supangle için püf noktalarına çok dikkat etmeliyiz.

PASTANE USULÜ SUPANGLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 litre süt

3 yemek kaşığı tepeleme un

3 yemek kaşığı silme kakao

1su bardağından bir parmak eksik toz şeker (su bardağı 200 ml)

2 adet yumurtanın sarısı

50 gr tereyağı

90 gr biter çikolata

1 paket vanilya

1 su bardağı buzlu su

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PASTANE USULÜ SUPANGLE YAPILIŞI

Derin bir tencerede, ocağın altını açmadan süt, kakao, toz şeker ve unu çırpın. Daha sonra 2 yumurta sarısını ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Hiç topak kalmayınca ocağın altını açın ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.

Muhallebi kıvamına geldikten sonra kaynayana kadar karıştırmayı bırakmayın.

Kaynadıktan sonra altını kısıp 2-3 dakika daha karıştırın. Ocaktan alın.

Ocaktan aldıktan sonra içerisine çikolata, vanilya ve tereyağını ilâve edin.

Supangleyi ocaktan aldıktan sonra 5 dakikada bir karıştırarak soğumasını sağlayın.

Supangle oda sıcaklığına geldikten sonra buzlu suyu (veya çok soğuk su) ilave edin.

Suyu ilave ettikten sonra mikserinizin en yüksek devrinde homojen bir kıvam alıncaya kadar supanglenizi çırpın.

Kâselere bölüştürüp buzdolabında dinlendirin.

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*Süt kakao, toz şeker, unu hiç topak kalmayana kadar çırptıktan sonra yumurta sarısının birini ekleyip güzelce çırpalım ve ikinci yumurta sarısını daha sonra ekleyelim.

*Supangleye en son eklediğimiz suyun çok soğuk olması, istediğimiz kıvamı yakalayabilmemiz için önemli.

*Arzuya göre supanglenizin tabanına önceden kalmış veya elinizde mevcut olan kakaolu kek parçaları koyabilirsiniz.

*Yine üzerine kek parçaları, çikolata veya evde bulunan diğer malzemelerle süsleyerek dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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