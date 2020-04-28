Waffle tarifi: Waffle nasıl yapılır? Tavada ve tost makinasında waffle yapımı

Waffle yapımı birçok vatandaş tarafından araştırılmaktadır. Bunun nedeni, waffle oldukça popüler bir tatlıdır ve waffle içeriğini dengeli ayarladığınız sürece besleyicidir. Peki, waffle tarifi için gerekli olan malzemeler nelerdir ve evde waffle nasıl yapılır? Mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz lezzetli waffle tarifi haberimizde yer almaktadır ve buradaki malzemelerle yazdığımız adımları takip ederek evde waffle yapabilirsiniz.

Waffle hamuru tarifi

Evde waffle tarifi için öncelikle waffle hamuru yapmanız lazım. Hamur kısmı için öncelik kullanmamız gereken malzemelere göz atalım. İşte, evde yapabileceğiniz waffle hamuru malzemeleri:

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

Çeyrek su bardağı sıvı yağ

1 buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

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Waffle süslemek için malzemeler

Çikolata sos

Hindistan cevizi

Fındık

Vişne

Ceviz

Muz

Nutella

Kivi

Çilek

Waffle hamuru hazırlanışı

Waffle hamuru hazırlamak için öncelikle yumurtanın beyazı ile sarısı ayrılması gerekmektedir.

Yumurtanın akını yani beyaz kısmını yarım vanilya ile bir karıştırma kabına koyun. Mikserle bu karışımı iyice çırpın.

Ayırdığınız yumurtanın sarısını şeker ile birlikte karıştırma kabına koyun. Bu karışımı da mikser ile çırpınız.

Bu çırpılan iki karışımı da tek bir kapta toplayın. Waffle tarifi için diğer malzemeleri de kaba ekleyin.

Hamur haline gelene kadar karıştırın ve kısa bir süre içerisinde waffle hamuru hazır olacaktır.

Bu kısımdan sonra isteyen tost makinesi ile dileyen tava ile waffle yapımına devam edebilir. Sabah.com.tr olarak hazırladığımız içerikte hem tost makinesi hem de tava ile nasıl yapılacağını ayrı ayrı anlayacağız.

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Tost makinesinde waffle tarifi

Waffle hamurunu hazırlamayı tamamladıktan sonra tost makinesinde waffle yapmak için önce tost makinemizi çalıştıralım.

Tost makinanız en yüksek derecede ısıya geldikten sonra tost makinemizin üzerine çok az miktar sıvı yağ dökeceğiz.

Waffle hamurunun bulunduğu kaptan yarım kepçe alarak tost makinesinin içine yavaşça koyacağız.

Tost makinesinin kapağını kapatıp yaklaşık 1 dakika sonra pişip pişmediğini kontrol edelim. Eğer hamur pişmişse elimize spatula ya da bunun işlevini görecek bir araç ile waffle hamurunu ters çevirelim.

Ancak bu sefer hamuru tost makinesine uzunlamasına koyalım ki kare kare waffle şekli oluşsun. Kapağı tekrar kapatıp yeniden yaklaşık 1 dakika bekleyin.

Kare şeklinde şekilleri yaparsanız klasik waffle hamurunu yapmış olacaksınız.

Hamuru yakmamaya çalışın yoksa hamur waffle karışımı için sert olacaktır. Bu adımdan sonra waffle hamuru henüz sıcakken çikolatayı ve meyveleri dökerek waffle'ı süsleyebiliriz.

Tavada waffle tarifi

Dibine yapıştırmayan bir tavayı ocağa koyarak altını açın. Daha sonra içine az miktarda sıvı yağ dökelim.

Tava ve yağ ısınınca yaklaşık bir buçuk kepçe kadar hamuru tavanın içine dökelim.

Tıpkı krep pişirirken olduğu gibi alt ve üstünü çevirerek hamuru pişiriyoruz.

Eğer kalın hamur seviyorsanız biraz fazla hamur ekleyin.

Hamur piştikten sonra hamur sıcakken çikolatamızı dökelim.

Daha sonra meyvelerimizi şekilli bir şekilde ekleyerek süsleyelim. Ceviz ve fındık da eklenebilir. Afiyet olsun…