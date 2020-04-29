Çikolatalı kek tarifi: çikolatalı kek nasıl yapılır?

Tatlı krizleri için harika bir alternatif olan çikolatalı kek tarifi, en sevilen tariflerinizden birisi olacak. Sadece görüntüsüyle bile iştah kabartan çikolatalı kek tarifi, kahvelerinizin yanında, 5 çaylarında ve özel günlerinizde ilk aklınıza gelen tarif olacak! Tadına bakan herkesin bir dilim daha isteyeceği bu muhteşem lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peki, çikolatalı kek tarifi için gerekli malzemeler nelerdir ve çikolatalı kek nasıl yapılır? Çikolatalı kek tarifi; yumurta, şeker, un, süt gibi temel malzemelerin yanı sıra damla çikolata ve kakaonun da birleşimiyle ortaya çıkan nefis bir lezzet. İçerisine koyacağınız çikolata lezzetine lezzet katarken kakao sayesinde istediğiniz o muhteşem çikolatalı görüntüyü sağlayabileceksiniz.Hafif nemli dokusu ve yumuşaklığıyla çok seveceğiniz çikolatalı keke tadına bakan herkes hayran kalacak!

İşte benzersiz lezzeti ve iştah kabartan görüntüsüyle çikolatalı tarifi ve çikolatalı kek nasıl yapılır sorusunun adım adım yanıtı…

ÇİKOLATALI KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvıyağ

25 gram kakao

4 yemek kaşığı ekmeğe sürülebilir çikolata veya bir çay bardağı eritilmiş damla çikolata

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 fiske tuz

Su bardağı ölçüsü:200 ml

Çay bardağı ölçüsü: 100 ml

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ÇİKOLATALI KEK NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içerisine3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekeri ilâve edin ve köpük köpük olana kadar çırpıcı veya mikser yardımıyla çırpın.

1 su bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvıyağı karışımın içerisine ilâve edin ve tekrar karıştırın.

4 yemek kaşığı sürülebilir çikolatayı ilâve edin ve karıştırın.

Daha sonra 2 su bardağı un 25 gram kakaoyu, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı ve 1 fiske tuzu karışımın içerisine ekleyerek homojen bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Yapışmaması ve kalıptan rahat çıkması için kek harcını dökeceğiniz kalıbın içini margarin veya tereyağıyla yağlayın. Üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar unu serpiştirin.

Kek harcını kalıba dökün.

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İlk yarım saat fırını kesinlikle açmayın. Eğer açarsanız kekin dışı pişip içi pişmediğinden fırına giren soğuk hava yüzünden kekiniz çökecektir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin.

Hindistanceviziyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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