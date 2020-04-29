Çikolatalı pasta tarifi: Çikolatalı pasta nasıl yapılır?

Peki, kolay çikolatalı pasta için gereken malzemeler neler? Çikolatalı pasta; kek, krema ve dış süsleme olarak üç kısımdan oluşuyor. Keki için gereken malzemeler her zaman yaptığımız kekle neredeyse birebir. Kremasının mükemmel kıvamını evde bulunan malzemelerle rahatlıkla hazırlayabileceksiniz. Pandispanya keki gerektirmeyen kolay çikolatalı pasta, doğum günü pastasını evde hazırlamak isteyenler için mükemmel bir alternatif olacak! Dış süslemesi ise sizin hayal gücünüze kalmış.

Kolay çikolatalı pasta nasıl yapılır…

ÇİKOLATALI PASTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

KEKİ İÇİN

3 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı granül kahve

1 su bardağı sıcak su

300 gram toz şeker (1 su bardağı + yarım su bardağı)

150 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

210 gram un ( 1 su bardağı + 2/3 su bardağı)

2.5 çorba kaşığı yoğurt

3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

(Su bardağı: 200ml)

KREMASI İÇİN

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

80 gr bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

2 paket şekerli vanilin

ÜZERİ İÇİN

1 paket krema

100 gram bitter çikolata

10-12 adet çilek, çikolata parçacıkları, fıstık tozu

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KOLAY ÇİKOLATALI PASTA NASIL YAPILIR?

KEK

Öncelikle 3 çorba kaşığı kakaoyu ve 1 çorba kaşığı granül kahveyi 1 su bardağı sıcak suda eritip kenara alın. (Suyu yavaş yavaş ekleyin, kullandığınız kahve ve kakaonun cinsine göre değişiklik gösterebilir, aşırı sıvı bir kıvam olmamalı, duruma göre su miktarını azaltın.)

Derin bir kapta 150 gram tereyağı ve 300 gram toz şekeri çırpıcı yardımıyla çırpın. (topaklaşacaktır)

Daha sonra 3 yumurtayı çırpmaya devam ederek teker teker ekleyin.

Unun yarısını, kabartma tozunu, bir tutam tuzu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Yaptığınız kakao-kahve karışımının üçte ikisini harca ekleyerek çırpın.

2,5 çorba kaşığı yoğurdu ekleyin biraz çırptıktan sonra kalan unu da ekleyin.

Kalan kakao-kahve karışımını da kek harcına ekleyin.

Kek harcını, 20şer cmlik 2 adet kelepçeli kalıba eşit bir şekilde bölüştürün.

170 derece fırında 30 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

KREMA

Uygun bir tencereye 1 litre sütü, 3 yemek kaşığı unu, 2 yemek kaşığı nişastayı, 3 yemek kaşığı kakaoyu ve 1 su bardağı şekeri ekleyin ve çırpma teliyle karıştırmaya başlayın. Topak kalmayana kadar karıştırın.

Tencereyi orta ateşte ocağa alın. Pasta kreması kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin.

Kaynadıktan 1 dakika sonra ocağın altını kapatın.

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Sıcak pasta kremasının içerisine 80 gr bitter çikolata, 2 paket şekerli vanilin ve 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin.

Kremanızı ilk sıcağı çıktıktan hemen sonra bir sıkma torbasına alın.

GANAJ

1 Paket kremayı uygun bir tencereye alın. Krema kaynama noktasına gelene kadar ısıtın fakat kaynamasın. Kremayı ocaktan alıp 100 gram bitter çikolatayı ekleyerek iyice karıştın ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.

BİRLEŞTİRME

Fırından çıkardığınız keklerin üst kısımlarındaki fazlalıkları bıçak yardımıyla keserek düz bir kek elde edin. (artan kekleri daha sonra supangle için kullanabilirsiniz link: )

Kekin üzerine sıkma torbasına doldurduğunuz pasta kremasından yeteri kadar sıkın veya kaşık yardımıyla koyun, üzerini düzeltin. Bu aşamada içerisine isteğiniz meyveleri ekleyebilirsiniz.

Diğer keki de koyun ve kalan kremayla pastanızın tamamını kaplayın.

Üzeri için yaptığınız ganajı da pastanızın üzerine yavaş yavaş dökün ve düzeltin.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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