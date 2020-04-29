Değişik ve pratik bisküvili pasta tarifi: Bisküvili pasta nasıl yapılır?

Çikolatalı bisküvi pastası, birçok ülkede yapılan klasik bir tatlıdır ve çay saati pastası olarak servis edilir. Bu pastayı yapmak kolay olduğu için birçok ev hanımı ve kendi mutfağının şefi tarafından araştırılıyor. Peki, bisküvili pasta nasıl yapılır? Haberimizde, lezzetli bisküvili pasta tarifi yer almaktadır. Çikolatalı bisküvi pastası kraliyet tatlısı olarak da bilinmektedir ve hem Türkiye'de hem de dünyada çok popülerdir. Kraliçe II.Elizabeth ve Prens William'ın favorisi olduğu söylenir. Avustralya'nın Kirpi dilimi tatlısı ve Malezya batik keki de bisküvili pasta ile benzerdir ve popülerdir. Kek ve kurabiye yemeyi seviyorsanız o zaman bunu denemelisiniz. Bu tarif yumurtasız ve fırın gerektirmez! Bir potluck, çay partisi veya çocuk partisi için yapabilir ve misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Bu bisküvi pastası sade veya DONDURMA veya ÇAY ile servis edilebilir. Bisküvi pastası nasıl yapılır? Burada paylaşılan tarif geleneksel ya da otantik değil. Çocuklarım için yaptığım kendi versiyonum. Tarifi olabildiğince sağlıklı tutmaya çalışıyorum. Bu yüzden yoğunlaştırılmış süt veya margarin gibi malzemeler kullanmadım. Ama isterseniz onları kullanabilirsiniz.

BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

1 paket sade petibör bisküvi

1 paket kakaolu petibör bisküvi

1 paket çikolatalı puding

4 su bardağı süt

Süslemek için;

1/2 su bardağı hindistan cevizi

2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ YAPILIŞI

Genişçe bir tencereye süt ve pudingi dökün.

Puding sertleşene kadar kısık ocak ateşinde karıştırın.

Geniş bir sunum kabına bir kat bisküvi bir kat puding olacak şekilde sıralayın.

Pastanın üzerini kalan pudingle kaplayın.

Pastanızın üzerini süslemek için Hindistan cevizi ve antep fıstığı kullanabilirsiniz.

Pastayı buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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ALTERNATİF BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Bu da sizin için hazırladığımız ve daha çok Türkiye ve Avrupa'daki cafelerde yediğimiz bisküvili pasta tarifi. Tarifin tamamı 3 kolay adıma ayrılmıştır.

1. Çikolata şurubunu hazırlayın.

2. Kırılmış bisküvilerle çikolatanızı karıştırın ve bir kek kalıbına dökün.

3. Çikolatayı eritin ve dondurun. Bisküvi pastası için neye ihtiyacınız var? Bisküvi: Kalın olan her türlü çay bisküvisi bu bisküvi pastasını yapmak için iyi gidecektir. Bu sefer sindirim bisküvileri kullandım. Ancak istediğiniz hafif tatlandırılmış bisküvileri de kullanabilirsiniz. Tuzlu bisküvi kullanırsanız, pastanızda tuz tadı olacaktır. Kakao tozu: İyi bir çikolata şurubu yapmak için kaliteli bir kakao tozu gerekir.

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