Elmalı kek tarifi: Elmalı kek nasıl yapılır?

Elmalı kek sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok sevilen ve tercih edilen bir tatlı türüdür. Bu keki pişirmek için mutlak bir tarife bağlık kalmak zorunda değilsiniz ancak dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Eğer siz de 'elmalı kek nasıl yapılır' sorusunun yanıtını araştırıyorsanız doğru yerdesiniz! Lezzetli elmalı kek tarifi haberimizde yer almaktadır. İstediğiniz takdirde bu tarifi, elmalı tarçınlı kek ya da elmalı cevizli keke dönüştürebilirsiniz. İşte, mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz elmalı kek tarifi…

ELMALI KEK NASIL YAPILIR?

Bu tarif için fırında kullanabileceğiniz yumuşaklıkta elmalar seçtiğinizden emin olun. Bu elmalar, pişirildiklerinde şekillerini korurlar, böylece meyve parçaları fırında elma püresine dönüşmez.

ELMALI KEK TARİFİ

Porsiyon: 6-8

Hazırlama Süresi: 20 Dakika

Pişirme Süresi: 40 Dakika

Toplam Süre: 1 Saat

ELMALI KEK TARİFİ MALZEMELERİ

125 gr tereyağı (oda ısısında)

2 yumurta

1.5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 elma

1 paket kabartma tozu

Kalıbı yağlamak için

Margarin

1 yemek kaşığı un

Üzeri için

Pudra şekeri

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ELMALI KEK TARİFİ YAPILIŞI

Genişçe bir kap içerisine yumurta ve şekeri alıp köpürene kadar pişirin.

Oda sıcaklığındaki sütünüzü ve oda sıcaklığındaki tereyağını da bu kabın içerisine ekleyip topak halinde malzeme kalmayana kadar iyice çırpın.

Elekten geçirilmiş unu ve kabartma tozunu da ekleyip karışımı aşağıdan yukarı olacak şekilde son kez çırpın.

Kek kalıbını oda sıcaklığındaki margarinle yağlayın ve üzerine un serpin.

Kek karışımını varsa kek kalıbına alın. İnce olarak doğradığınız elma parçalarını dik olacak şekilde kalıba yerleştirin. İsterseniz bu elmalı rastgele dilimler halinde de koyabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Elmalı kek tarifi hazır. Üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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ELMALI KEK TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 90 gr (bir porsiyon) elmalı kek 271 kalori içeriyor.

SERVİS İÇİN SEÇENEKLER

Kek sıcak veya oda sıcaklığında, sade veya hafif şekerli çırpılmış krema veya vanilyalı dondurma ile servis edilebilir.

Elmalı kek 3 aya kadar dondurulabilir. Tamamen soğutulduktan sonra, alüminyum folyo veya dondurucu sargısı ile sıkıca örtün. Servis yapmadan önce bir gece tezgahta elmalı kekinizi çözün.

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