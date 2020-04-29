Kalburabastı tarifi: Lezzetli kalburabastı nasıl yapılır ve hangi malzemeler gereklidir?

Tatlıların yeri Türk mutfağında oldukça önemlidir ve en çok tercih edilen tatlılar arasında kalburabastı yer almaktadır. Çokça tercih edildiği için kalburabastı tarifi de yoğun olarak araştırılmaktadır. Kalburabastı nasıl yapılır sorusunu bugüne kadar birçok usta yanıtlamış ve ortaya yüzlerce tarif çıkmıştır. Peki, kalbura bastı nasıl yapılır ve yapılışı için neler gereklidir? Hazırladığımız haberimizde, en lezzetli ve en pratik kalbura bastı tarifi yer almaktadır. İşte, hızlıca yapabileceğiniz ve kurtarıcınız olacak kolay kalburabastı tarifi…

KALBURABASTI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3-4 su bardağı un

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gr tereyağı

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı yoğurt

Bir tatlı kaşığı kabartma tozu

KALBURABASTI TARİFİ ŞERBETİ İÇİN

2.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Çeyrek limon

KALBURABASTI TARİFİ İÇ HARCI İÇİN

Dövülmüş ceviz

KALBURABASTI TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak kalburabastı tatlınız için şerbet hazırlamanız gerekiyor. Şerbet için genelde şeker, limon ve su kullanılıyor. Şeker ve suyu geniş bir tencerenin içerisine ekleyiniz, kaynamaya başladıktan sonra çeyrek limonu sıkın.

Şerbeti bir müddet karıştırdıktan sonra yanan ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığındaki tereyağı, irmik, süt, yoğurt ve sıvıyağı ayrı bir kaba alınız. Elekten geçirilmiş un ve kabartma tozu da kaba alınarak iyice yoğurulur.

Yumuşak kıvama gelen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alın.

Bezeleri avucunuzun içine yayın, içerisini ceviz koyup hamuru iki kenardan kapatın.

Kalıbınızla kalburabastı hamuruna şekil verin. Eğer kalıbınız yok ise bir eleği veya kızartma tenceresinin kenarındaki teli hamura şekil vermek için kullanabilirsiniz.

Daha önceden hazırladığınız 180 derece fırında kalburabastı hamurunu üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan kalbura bastıyı bir süre bekletmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında kalburabastı hamurunun ilk sıcağı çıktıktan ve biraz ılıdıktan sonra soğuk şerbeti pişmiş hamurun üzerine dökün.

Şerbet ekledikten sonra 2 saat bekleyiniz ve artık kalburabastıyı istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

KALBURABASTI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Kalburabastı tarifi için şerbetten daha önemli olan kalburabastının hamurudur ve bu nedenle kalburabastı hamuru fırında iyi pişmelidir. Kalburabastınızı 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin.

Kalburabastı hamurunun hem alt hem de üst kısmının iyice pişmesi ve eşit pişmesi için orta katta pişirmeniz tavsiye edilir.

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KALBURABASTI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olduğuna dikkat edin. Margarin oda sıcaklığında olduğu takdirde hamurunuzun daha kolay şekil alabilecektir.

Eğer kalburabastıya şekil verecek kalıbınız yoksa kızartma tenceresinin telini şekil vermek için kullanabilirsiniz.

Kalburabastı tatlınızın pişmiş hamurunu fırından çıkardığınız anda şerbetini dökerseniz kalburabastı hamuru dağılacaktır.

Tatlının ılık, şerbetin soğuk olmasına dikkat edin.

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KALBURABASTI TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

1 Adet (40gr) Kalburabastı gıdasında 125 kalori vardır.

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