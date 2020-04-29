Revani tarifi: Enfes Revani nasıl yapılır ve gerekli malzemeler nelerdir?

Revani tarifi her gün binlerce vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Revani tatlısı, bugüne kadar Türk mutfağında irmikli revani ve haşhaşlı revani gibi birçok farklı versiyon ile yer almaktadır. Yapımı pratik ve lezzetli bir tatlı olduğu için de çay saatlerinin ve yemek sofralarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Peki, revani nasıl yapılır ve en kolay revani tarifi nasıldır? Hazırladığımız haberimizde, pratik revani tarifi ve gerekli malzemeler yer alıyor. İşte, lezzetli ve kolay revani tarifi…

REFANİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Kek kısmı için;

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için;

3 su bardağı su

3 su bardağı seker

Yarım limon suyu

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REVANİ TARİFİ HAZIRLANIŞI

Öncelikle revani tarifinde tatlı için şerbet hazırlanır. Genişçe bir tencerenin içerisine su ve şeker eklendikten sonra kaynatılır. Kaynatma işlemi sonrasında limon suyu eklenip 1-2 dakika daha ocakta kaynatılıp altı kapatılır.

Yumurta ve şekeri çırpma kabına koyarak bu ikisini iyice çırpın.

Sonrasında sıvı yağ, irmik ve yoğurt ekleyiniz ve çırpmaya devam ediniz.

Un, kabartma tozu ve vanilya ekledikten sonra, fırın kabını yağlayın ve kek hamurunu içine dökün

Önceden hazırladığınız 170 derece fırında kekin üstü kızarana dek 30 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız keki dilimleyin, üzerine şerbeti döktükten sonra 1-2 saat kadar dinlendirin.

Ardından revaniniz servise hazır halde demektir!

Ağız tadınıza göre üzerine kremşanti, fıstık, Hindistan cevizi eklenip servis edebilirsiniz.

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REVANİ KAÇ KALORİ?

Standart bir revani tatlısı içerisinde (100 gramında )348 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 200 gramlık miktarında Revani 696 kalori bulunmaktadır.