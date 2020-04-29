Çay saati için sütlü irmik tarifi: Lezzetli sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?

Oldukça pratik olan sütlü irmik tatlısı tarifi için evde bulunan malzemelerden yararlanabilirsiniz ve kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır ve bu tatlı için gereken malzemeler neler? Sütlü irmik tatlısı içerinde; şeker, süt, irmik ve vanilya bulunduran az malzemeli bir tatlıdır. Yaratıcılığınızı kullanarak çok şık sunumlara dönüştürebileceğiniz bu tatlının yapımı da oldukça kolay!

SÜTLÜ İRMİK TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 litre süt (5 su bardağı)

8 yemek kaşığı irmik

9 yemek kaşığı şeker

50 gram tereyağı

1 paket vanilya

SÜTLÜ İRMİK TATLISI YAPILIŞI

Uygun bir tencereye 5 su bardağı sütü alın. Sütün içerisine 8 yemek kaşığı irmiği ilâve edelim. Buradaki en önemli püf noktası; her bir yemek kaşığı irmiği silme olacak şekilde ilâve etmek. Daha sonra 9 dolu yemek kaşığı şekeri de ilâve edin.

Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Kaynadıktan sonra 5 dakika kısık ateşte pişirin.

Ocağın altını kapattıktan sonra 50 gram tereyağını ve 1 paket vanilyayı ekleyin.

Bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Tatlınız hazır.

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Tatlınızı tek kişilik servis etmek isterseniz kâselere bölebilirsiniz veya bir borcama döküp servis edebilirsiniz.

Borcamın altına dilediğiniz bisküviyi dizerek çocuklar için harika bir pastaya dönüştürebilirsiniz.

Üzerini, isteğe göre, toz Antep fıstığı, fındık, ceviz, tarçın, kakao Hindistan cevizi gibi evde bulunan malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Üzeri için taze meyveler kullanabilirsiniz veya cuplarda yapıyorsanız arasına taze meyveler koyabilirsiniz.

Üzeri için çikolata sosu veya meyveli sos hazırlayabilirsiniz.

Tatlınız oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın ve en az 3 saat dinlendirin.

AFİYET OLSUN!

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