Kolay baklava tarifi: Pratik ve kıyır kıyır cevizli ev baklavası nasıl yapılır? İşte en güzel ev yapımı baklava hamuru tarifi!

Ramazan Bayramı'na günler kala evlerde bayram telaşı da başladı. Özellikle Türk kültürünün vazgeçilmez bayram geleneği olan ev baklavası tarifi ve yapılışı ile binlerce kişinin gündemine geldi. Kıyır kıyır cevizli veya fıstıklı bayram baklavası yapılışı oldukça emek isteyen ancak tadı damaklarda yer edinmiş bir tatlı olarak bilinirken öte yandan bazı püf noktalara dikkat edilerek pratik ve kolay şekilde bayram tatlısı yapılabilir. Buna göre; an itibarıyla binlerce vatandaş en güzel ve en lezzetli cevizli ev baklava tarifi arayışına çıktı. Sizler için hazırladığımız haberimizde tüm püf noktalara ve en güzel ev yapımı cevizli baklava hamuru tarifi ve malzemelerine ulaşabilir, aileniz ve sevdiklerinizle beraber Bayram baklavasının keyfini sürebilirsiniz…

CEVİZLİ EV BAKLAVASI TARİFİ

Ev yapımı baklava hamuru malzemeleri:

1 Bardak süt

2 Bardak sıvıyağ

2 yumurta

Kabartma tozu

Alabildiği kadar un

1 bardak nişasta

1 kaşık sirke

1 paket katı yağ

300 gr. Ceviz içi

Baklava şerbeti malzemeleri:

4 bardak su

5 bardak toz şeker

Limon suyu

EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

Baklava hamuru nasıl yapılır?

Süt, yumurta, 1 Bardak yağ ve sirke yayvan bir kapta karıştırılır. İçine alabildiği kadar un ve kabartma tozu koyularak çok yumuşak bir hamur elde edilir. Yapılan hamur beş eşit parçaya bölünür. Bölünen bu parçaların her biri 10 eşit parçaya bölünerek 50 adet ufak toplar yapılır ve bu toplar da tepsi içine dizilerek yarım saat kadar dinlendirilir. Dinlenen hamurlara nişasta serpilerek merdane ile 15 cm boyutlarında daireler açılır. Açılan hamurların 10 tanesi üst üste konularak 5 adet 10'lu kümeler yapılır. Bu işlemin ardından ise 10'luk hamurlar merdane ile tek bir hamur olarak açılarak tepsiye yerleştirilir. İkinci katına dövülmüş cevizler serpilir. Üzerine bir hamur konduktan sonra tekrar ceviz serpilir. 5 Hamur üst üste yerleştirildikten sonra baklava dilimleri istenilen boyut ve şekilde kesilir. Kızdırılan 1 paket terayağı üzerine dökülerek fırına verilir. Fırından çıkan tepsinin üzerine hazırlanan şerbet dökülür.

Ev yapımı baklava şerbeti nasıl yapılır?

Ayrı bir tencerenin içerisinde 4 bardak suyun içerisine 5 bardak şeker ilave edilerek kaynatılır. Kaynayınca içerisine limon suyu ilave edilir ve altı kapatılır.