Çikolata truf tarifi: Çikolatalı truf nasıl yapılır?

Çikolatalı truf ilk defa 1895 yılının Aralık ayında Chambéry, Fransa'da Antoine Dufour tarafından üretilmiştir. Yine Antoine Dufour tarafından 1902'de Londra'da açılan Prestat çikolata dükkanı sayesinde çikolatalı trufun bilinirliği artmıştır. Ziyafet sofralarınıza eşsiz bir görüntü katacak truf tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Fransa'dan adını tüm dünyaya duyurmayı başarmış truf tarifini mutlaka denemelisiniz. Truf tarifi: Çikolatalı truf nasıl yapılır?
TRUF TARİFİ MALZEMELERİ
Üzeri için;
TRUF TARİFİ YAPILIŞI
1. Tavaya sıvı kremayı alıp kaynatın.
2. Üzerine çikolatayı ilave edip eriyinceye kadar karıştırın ve ılımaya bırakın.
3. Ufalanmış kakaolu kekin üzerine kremayı ve dövülmüş fındığı ilave ederek yoğurun.
4. Hazırladığınız harcı 1 saat dondurucuda bekletin.
5. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın.
6. Antep fıstığı veya hindistan cevizine bulayarak servis edin.
7.Çikolatalı truf tarifi hazır. Afiyet olsun.
TRUF TARİFİ KAÇ KALORİ?
Ortalama 100 gramlık bir porsiyon truf tarifi yaklaşık olarak 509,8 kalori içermektedir.Ev yapımı limonata tarifi! Evde limonata tarifi nasıl yapılır?