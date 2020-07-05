Çikolata truf tarifi: Çikolatalı truf nasıl yapılır? İlk olarak Fransa’da üretilen truf adını tüm dünyaya duyurmuştur. Eşsiz lezzetiyle truf tarifi vazgeçemediğimiz çikolatalı atıştırmalıklar arasında yer almaktadır. Harika sunumu ile iştah açan truf tarifi artık hediye olarak bile gönderilmektedir. Fransa’dan lezzetini tüm dünyaya duyurmuş truf tarifini mutlaka denemelisiniz. Ziyafet sofralarınıza eşsiz bir görüntü katacak truf tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Truf tarifi: Çikolatalı truf nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:24 ABONE OL