Kek en sevdiğimiz tariflerin başında gelmektedir. Limonlu, çikolatalı, sade gibi bir çok çeşidi olan kek tarifi herkes tarafından sevilmektedir. Sütsüz kek tarifini sadece on dakikanızı ayırarak hazırlayabilirsiniz. Ziyafet sofranıza eşsiz bir lezzet katacak sütsüz kek tarifi mutfağınıza mis kokular yayacak. Harika kokusuyla iştahınızı açacak sütsüz kek tarifini mutlaka denemelisiniz. Sütsüz kek tarifi: Sütsüz kek nasıl yapılır?

SÜTSÜZ KEK TARİFİ MALZEMELERİ

3 yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı vişne suyu

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

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SÜTSÜZ KEK TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle oda sıcaklığındaki yumurtaları bir kapta iyice çırpın. Ardından toz şekeri de ekleyip köpük köpük olana kadar yaklaşık 10 dakika çırpın. Hazır paket vişne suyu ve sıvı yağı da ilave ederek biraz daha çırpın. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ayrı bir kapta karıştırıp sıvı karışıma yavaş yavaş ilave edin. Kıvam koyulaşana kadar güzelce çırpın ve kek kalıbını yağlayın. Biraz da un serptikten sonra hamuru kalıba döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında ortalama 45 dakika kadar pişiriyoruz. Keki ilk sıcağı çıkana kadar bekletin ve servis edin. Sütsüz kek tarifi hazır. Afiyet olsun...

SÜTSÜZ KEK TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon sütsüz kek tarifi yaklaşık olarak 350 kalori içermektedir.

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