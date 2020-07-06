Waffle tarifi: Evde kolay ve pratik waffle nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktaları

Evde waffle yapmak isteyenler illa waffle makinesi almalarına gerek yoktur. Evinizde tost makinesi varsa çok kolay bir şekilde waffle hazırlayabilirsiniz. O da yoksa bir tava bile yeter. Waffle hazırlaması ortalama olarak 20 dakika sürmektedir. Akşam yemeğinden sonra tatlı olarak ne yapsam ya da misafire ne yapsam derdinden kurtulmak için 20 dakika da kolay bir şekilde waffle hazırlayabilirsiniz. Waffle hazırlamanın belki en yorucu kısmı hamur olabilir. Aslında eli alışkan olanlar için waffle hamurunu hazırlamak o kadarda zor gelmeyecektir. Sizleri bu konuda daha fazla bekletmeden tost makinesi ve tavada waffle hazırlanış tarifine geçelim…

Waffle hamuru tarifi

Evde waffle hamuru tarifi için önce malzemelere göz atalım. İşte waffle hamuru malzemeleri:

Bir su bardağı süt

Bir çay kaşığı tuz

Bir paket vanilya

İki adet yumurta

Bir yemek kaşığı toz şeker

Çeyrek su bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı un

Bir paket kabartma tozu

Waffle süslemek için malzemeler

Çikolata sos

Hindistan cevizi

Fındık

Vişne

Ceviz

Muz

Nutella

Kivi

Çilek

Waffle hamuru hazırlanışı

Waffle hamuru hazırlamak için ilk önce yumurtanın beyazını ve sarısını ayıralım. Yumurtanın beyazını yani akını yarım vanilya ile kaba koyun. Mikserle iyice çırpın. Yumurtanın sarısını şeker ile beraber bir kaba koyun. Mikserle çırpın. Bu çırpılan iki karışımı da bir kapta toparlayın. Diğer malzemeleri de bu kaba atın. İyice karıştırdıktan sonra hamur haline gelerek waffle hamuru hazır olacaktır.

Bu kısımdan sonra dileyen tost makinesi ile dileyen tava ile yola devam etmelidir. Biz size ikisi ile de nasıl yapılacağını ayrı ayrı anlayacağız.

Tost makinesinde waffle tarifi

Waffle hamurunu hazırladıktan sonra tost makinesinde waffle yapmak için önce tost makinemizi çalıştıralım. Tost makinesi en yüksek derecede ısıya geldikten sonra tost makinemizin içine az miktar sıvı yağ dökelim. Waffle hamurumuzdan yarım kepçe alarak tost makinesinin içine yavaşça koyalım. Tost makinesinin kapağını kapatarak 1 dakika sonra kontrol edelim. Eğer hamur pişmişse elimize spatula tarzı bir araçla hamuru ters çevirelim. Fakat hamuru bu sefer uzunlamasına koyalım ki şekil olsun. Kapağı tekrar kapatıp 1 dakika bekleyin. Kare şeklinde şekilleri yaparsanız klasik waffle hamurunu yapmış olacaksınız. Hamuru çok fazla pişirmemeye çalışın yoksa hamur sert olacaktır. Bu adımdan sonra hamurumuz sıcakken çikolatamızı ve meyvemizi dökerek süsleyebiliriz.

Tavada waffle tarifi