Etimek tatlısı tarifi ile malzemeleri nelerdir? En güzel ve lezzetli etimek tatlısı tarifi

Sütlü tatlılar sağlıklı, sindirimi kolay olan tariflerdir ve her yaştan insan tarafından rahatlıkla tüketilmektedir. Geniş bir kitle tarafından sevilen etimek tatlısı tarifi süt, şeker, nişasta ve tereyağı gibi malzemelerle kolaylıkla hazırlanmaktadır. Görüntüsüyle sofranıza renk katacak etimek tatlısı tarifi misafirleriniz tarafından çok sevilecek. Peki pratik etimek tatlısı nasıl yapılır? İşte etimek tatlısı tarifi…

ETİMEK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

1 paket etimek

1 paket süt

1 paket vanilya

6 yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Kreması için

1 paket krem şanti

1 bardak süt

Şerbeti için

2.5 su bardağı su

1.5 su bardağı şeker

Üzeri için

1 paket hindistan cevizi

ETİMEK TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle tatlının şerbetini hazırlayın ve ilk sıcağı çıkana kadar bekleyin. Etimekleri geniş dikdörtgen bir sunum tepsisine dizin. Üzerine şerbeti dökün ve etimeklerin şerbetini çekmesini bekleyin. Ayrı bir kapta krem şanti ve sütü katılaşana kadar çırpın. Katılaşan şantiyi buzluğa kaldırın. Muhallebiyi yapmak için sütü ve şekeri geniş bir tencereye alın. Şeker eridikten sonra nişasta ve unu tepeleme şekilde ekleyin. Muhallebiyi güzelce çırpın. Katılaşan muhallebiye tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra vanilyayı karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Muhallebiyi şerbetini çekmiş etimeklerin üzerine dökün ve soğumaya bırakın. Muhallebi soğuduktan sonra krem şantiyi muhallebinin üzerine yayın. Etimek tatlısının üzerini hindistan cevizi ile kaplayın ve soğuması için buzdolabına alın. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

ETİMEK TATLISI TARİFİ KAÇ KALORİ?

Etimek Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 401 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Dilim (Orta) yani 9 gramlık miktarında Etimek 37 kalori bulunmaktadır.