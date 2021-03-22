Püf Noktalarıyla Nefis Kadayıflı Muhallebi Tarifi Yapılışı: Adım adım lezzetli kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

Muhallebi tatlısı çok uzun yıllardır Türk mutfağında mevcuttur. Aynı zamanda tel kadayıf da birçok tatlıda kullanılmaktadır. Bu ikisi birleşince ortaya harika kadayıflı muhallebi tatlısı çıkıyor. Her ev hanımı ya da kendi mutfağının şefi olan herkes, kadayıflı muhallebi tatlısı yapmayı denemiştir ya da denemek istiyordu. Peki, kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır? Haberimizde, lezzetli bir kadayıflı muhallebi tarifi yer almaktadır. Evde kolay kadayıflı muhallebi tarifi ile birlikte kullanmanız gereken malzemeler ve yapım aşamaları burada! İşte, lezzetli kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi…

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ MALZEMELERİ

Kadayıflı muhallebi tatlısı yaparken muhallebi için gerekli malzemeler

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema (200ml)

1 paket vanilya

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Kadayıflı muhallebi tatlısı üzeri için

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KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ YAPILIŞI

Genişçe bir tencere içine sütü alın, üzerine gerekli miktarda şekeri ekleyin ve güzelce karıştırın.

Sonrasında yumurta sarısı, nişasta ve unu ağır bir şekilde tencereye ekleyerek karışımı bir süre karıştırmaya devam edin.

Muhallebi karışımı katılaşmaya başlayınca bu karışımın üzerinde tereyağını ekleyin ve tereyağı eriyip karışana kadar karıştırın.

Kıvam alan muhallebiyi yanan ocaktan alın ve ilk sıcağının çıkması için bir süre (birkaç dakika boyunca) bekleyin. Krema ve vanilyasını üzerine ekleyin ve muhallebiyi son kez karıştırın.

Geniş cam sunum kabına kavrulmuş kadayıfların göz kararı yarısını dizin, üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökerek yayın.

Kalan kadayıfları da muhallebinin üzerine dökün.

İstediğiniz takdirde muhallebi tatlısının ara katına ceviz parçacıkları ekleyebilirsiniz.

Üzerine toz halinde antepfıstığı ya da kırdığınız ceviz parçacıklarını serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Kadayıfın ilk sıcağı çıktıktan sonra dolapta soğumaya bırakın.

Lezzetli eve yapımı kadayıflı muhallebiniz hazır. Afiyet olsun…

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TEL KADAYIFLI MUHALLEBİ KAÇ KALORİ?

Yukarıda tarifini verdiğimiz kadayıflı muhallebi tarifi içerisinden alınacak bir porsiyon Kadayıflı Muhallebi tatlısı ortalama olarak 199.42 kaloridir.