Hem etli hem de etsiz yapılabilen çiğ köfte, kişilerin istediğine göre acılı ya da acısız tüketilebiliyor. Yapımı yorucu ve zaman alan çiğ köfte en sevilen ara yemeklerin başında yer alıyor. Evde kolay bir şekilde etli ya da etsiz çiğ köfte yapımı için gerekli malzemeler ve tarif hakkında tüm detaylar yazımızda yer alıyor.

ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Çiğ köfte ince bulgur ile yapılmalıdır. Sıcak su ile ıslatılan bulgur 10 dakika kadar bekletilir. Şişen bulgur ilk olarak sarımsak ve soğan ile bir süre yoğurulur. Ardından kullanılan diğer malzemeler de eklenir. Yoğurmaya başlamadan önce domates ve bir kalıp buzda bulgurun içine konulur ve yoğurulur. Çiğ köfte yapılışı sırasında tüm malzemelerin yumuşaması ve iç içe geçerek kıvam almasına dikkat edilmelidir. İstenilen kıvama geldikten sonra da yeşillik, nar ekşisi ve limon ile servis edilir.

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

İnce bulgur (2 su bardağı)

200 ml sıcak su

2 kaşık domates salçası ya da biber salçası

İsteğe göre pul biber, isot, toz biber

Sarımsak

Yarım su bardağı yağ ( Sıvı yağ ya da zeytinyağı)

Nar ekşisi

Tuz

Soğan

Kimyon

Karabiber

KOLAY ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Çiğ köfte yapımında bulgur ve malzemelerin iyice yoğrulması ve yoğun bir kıvam elde edilmelidir. Kolay çiğ köfte yapmak isteyenler ise yoğurma işlemini robotta gerçekleştirebilir. Robotto yapılan çiğ köfte tarifi tüm malzemelerin tek seferde karıştırılmasıyla daha hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanır.

EVDE ÇİĞ KÖFTE YAPIMI

Evde çiğ köfte yapmak isteyen kişiler için kolay ve pratik çiğ köfte tarifleri bulunmaktadır. Eğer kısa sürede yoğurmadan evde çiğ köfte yapmak isterseniz mutfak robotunu kullanabilirsiniz. Yoğurma işlemiyle çiğ köfte yapmak isterseniz, çiğ köfte tepsisine ihtiyacınız olacaktır. Bu özel tepsinin alt kısmındaki çıkıntılar yoğurma sırasında bulgur ve malzemelerin birbirine karışmasını sağlar. Evde çiğ köfte yapımında kullanılan malzemeler klasik çiğ köfte yapımında kullanılan malzemeler ile birebirdir. Ancak yoğurma sırasında etin pişmesi çok önemlidir. Bu yüzden evde yapılan çiğ köfteler de etsiz çiğ köfte yapmayı tercih edebilirsiniz.