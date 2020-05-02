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’ta toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yapıldı

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde korona virüs denetimi yaptı.Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgenin uygulanmasına yönelik denetimlerini şehir merkezinde sürdürdü.Ekipler, kent merkezinde ticari taksi ve otobüsleri tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadıklarını kontrol etti

Giriş Tarihi: 2.5.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 13:45 ABONE OL
Yozgat’ta toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yapıldı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde korona virüs denetimi yaptı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgenin uygulanmasına yönelik denetimlerini şehir merkezinde sürdürdü.
Ekipler, kent merkezinde ticari taksi ve otobüsleri tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadıklarını kontrol etti. Ekipler ayrıca denetimlerde maske ve eldiven kontrolü de gerçekleştirdi.
Denetimlerin korona virüs tedbirleri kapsamında devam edeceği bildirildi.
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Yozgat’ta toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yapıldı
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