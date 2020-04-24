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Eski Milletvekili Haberal akrabasının cenazesine katıldı

Eski Milletvekili Mehmet Haberal, akrabası olan Abdullah Şanal’ın (80) cenazesine katıldı.Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal’ın amcası Abdullah Şanal (80) hayatını kaybetti. Şanal’ın cenazesi Korana virüs tedbirleri kapsamında ikindi namazına müteakip Asri Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine Başkent Üniversitesi Kurucusu ve eski Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Şanal’ın yakınları katıldı. Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın da yakın akrabası olan Abdullah Şanal dualarla son yolculuğuna

Giriş Tarihi: 24.4.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 18:45 ABONE OL
Eski Zonguldak Milletvekili Haberal akrabasının cenazesine katıldı
Eski Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, akrabası olan Abdullah Şanal’ın (80) cenazesine katıldı.
Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal’ın amcası Abdullah Şanal (80) hayatını kaybetti. Şanal’ın cenazesi Korana virüs tedbirleri kapsamında ikindi namazına müteakip Asri Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine Başkent Üniversitesi Kurucusu ve eski Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Şanal’ın yakınları katıldı. Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın da yakın akrabası olan Abdullah Şanal dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
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Eski Zonguldak Milletvekili Haberal akrabasının cenazesine katıldı
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