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Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi

’ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi.Zonguldak’ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi. Karaman beldesinde ikamet eden 66 yaşındaki Şahinde Sağlam, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak muhabbet kuşu istedi. Sağlam’ı ziyaret ederek Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, daha sonra muhabbet kuşunu Sağlam’a teslim etti. Şahinde Sağlam isteğini

Giriş Tarihi: 24.4.2020 23:00 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 23:15 ABONE OL
Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi
Zonguldak’ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi.
Zonguldak’ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi. Karaman beldesinde ikamet eden 66 yaşındaki Şahinde Sağlam, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak muhabbet kuşu istedi. Sağlam’ı ziyaret ederek Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, daha sonra muhabbet kuşunu Sağlam’a teslim etti. Şahinde Sağlam isteğini kırmayan muhabbet kuşunu getiren ekiplere teşekkür etti.
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Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi
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