Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak’ta kısıtlamanın 4’üncü gününde sokaklar boş kaldı

’ta kısıtlamanın 4’üncü gününde sokaklar boş kaldı

’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sokak ve caddeler boş kaldı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Zonguldak’ta kısıtlamanın son gününde görevli kolluk kuvvetleri dışında sokak ve caddeler boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte karayolları da boşaldı. Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 00.00’da

Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:00 ABONE OL
Zonguldak’ta kısıtlamanın 4’üncü gününde sokaklar boş kaldı
Zonguldak’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sokak ve caddeler boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Zonguldak’ta kısıtlamanın son gününde görevli kolluk kuvvetleri dışında sokak ve caddeler boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte karayolları da boşaldı. Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 00.00’da sona erecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak’ta kısıtlamanın 4’üncü gününde sokaklar boş kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA