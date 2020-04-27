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’ta kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

’ta, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar banka ve postanelere akın etti.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 23- 26 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar banka ve postanelere akın etti. 4 gün süren kısıtlamada kurallara uyan vatandaşların kısıtlamanın ardından zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:45 ABONE OL
Zonguldak’ta kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı
Zonguldak’ta, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar banka ve postanelere akın etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 23- 26 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar banka ve postanelere akın etti. 4 gün süren kısıtlamada kurallara uyan vatandaşların kısıtlamanın ardından zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
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Zonguldak’ta kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı
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