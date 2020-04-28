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Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

’ın Ereğli ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Olay, Sahil Yolu Bulvarı üzerinde terminal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Volkan K. idaresindeki 67 ABC 363 plakalı minibüs önünde seyir eden Metin T. idaresindeki 67 EZ 111 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 10 yaşındaki Hamza T. yaralandı. Vatandalar haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesi bulunmazken araç sürücüleri kaza yerinde birbiriyle tartıştı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 22:00 ABONE OL
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, Sahil Yolu Bulvarı üzerinde terminal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Volkan K. idaresindeki 67 ABC 363 plakalı minibüs önünde seyir eden Metin T. idaresindeki 67 EZ 111 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 10 yaşındaki Hamza T. yaralandı. Vatandalar haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesi bulunmazken araç sürücüleri kaza yerinde birbiriyle tartıştı. Polis ekipleri tartışmanın kavgaya dönmesini önlerken savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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