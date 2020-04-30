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Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar

Giriş Tarihi: 30.4.2020 23:45 ABONE OL
Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları kontroller sırasında ormanlık alandaki konteynıra baskın düzenleyerek kumar oynayan 4 kişiyi yakaladı. Zanlılara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için ayrı ayrı ceza kesilirken haklarında soruşturma başlatıldı.

Olay, Kışla Mahallesi Osman Tepe mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine ışıkları yanan konteynıra baskın düzenledi. Yapılan baskında M.T., M.P., H.T. ve A.G. isimli 4 kişinin masada kumar oynadıkları tespit edildi. Polis 4 kişiyi kumar oynarken yakalarken, masada bulunan 800 TL’ye el koydu. Yakalanan 4 kişi hakkında adli soruşturma başlatılırken, sosyal mesafe kuralına uymamaktan her birine ayrı ayrı ceza kesildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şu ana kadar bir çok kumar operasyonu yaparken, operasyonların bundan sonrada devam edeceği belirtildi.
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Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar
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