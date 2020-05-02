192 engelliye maaşlarını polis götürdü

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde engelli maaşları polis ekipleri ve PTT görevlileri tarafından dağıtıldı.Kdz. Ereğli’de PTT görevlileri ve polis ekipleri tarafından sokağa çıkamayan engelli vatandaşlara maaş dağıtımı yaptı. Toplam 245 adrese giden polis ekipleri, 192 kişiye, 127 bin 448 TL engelli maaşı dağıtımı gerçekleştirdi.Zonguldak Valiliği ve Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa sosyal Destek Grubu ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ederken, il genelinde ekmek, su, tüp gaz gibi ihtiyaçlarda vatandaşlara ulaştırılıyor.