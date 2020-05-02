Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Zonguldak Haberleri 192 engelliye maaşlarını polis götürdü

192 engelliye maaşlarını polis götürdü

’ın Ereğli İlçesinde engelli maaşları polis ekipleri ve PTT görevlileri tarafından dağıtıldı.Kdz. Ereğli’de PTT görevlileri ve polis ekipleri tarafından sokağa çıkamayan engelli vatandaşlara maaş dağıtımı yaptı. Toplam 245 adrese giden polis ekipleri, 192 kişiye, 127 bin 448 TL engelli maaşı dağıtımı gerçekleştirdi.Zonguldak Valiliği ve Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa sosyal Destek Grubu ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ederken, il genelinde ekmek, su, tüp gaz gibi ihtiyaçlarda vatandaşlara ulaştırılıyor

Giriş Tarihi: 2.5.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 18:15 ABONE OL
Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde engelli maaşları polis ekipleri ve PTT görevlileri tarafından dağıtıldı.
Kdz. Ereğli’de PTT görevlileri ve polis ekipleri tarafından sokağa çıkamayan engelli vatandaşlara maaş dağıtımı yaptı. Toplam 245 adrese giden polis ekipleri, 192 kişiye, 127 bin 448 TL engelli maaşı dağıtımı gerçekleştirdi.
Zonguldak Valiliği ve Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa sosyal Destek Grubu ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ederken, il genelinde ekmek, su, tüp gaz gibi ihtiyaçlarda vatandaşlara ulaştırılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
192 engelliye maaşlarını polis götürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA