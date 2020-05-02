Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Zonguldak Haberleri Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine idari yaptırım uygulandı

Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine idari yaptırım uygulandı

’ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye ve 1 işyerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Kdz. Ereğli’de 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve 1 işyerinin (market) iş yeri açma yasağına uymadığı tespit edilerek, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.Ereğli’de polis ekipleri 4 ayrı noktada araç geçiş denetimlerini sürdürürken, mahallelerde de polis ekiplerinin kontrolleri devam ediyor

Giriş Tarihi: 2.5.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 18:15 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine idari yaptırım uygulandı
Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye ve 1 işyerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Kdz. Ereğli’de 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve 1 işyerinin (market) iş yeri açma yasağına uymadığı tespit edilerek, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.
Ereğli’de polis ekipleri 4 ayrı noktada araç geçiş denetimlerini sürdürürken, mahallelerde de polis ekiplerinin kontrolleri devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine idari yaptırım uygulandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA