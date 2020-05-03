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Jandarmadan doğum günü sürprizi

’ta jandarma ekipleri iki çocuğun doğum gününü kutladı.Zonguldak İl jandarma Komutanlığınca; Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Göbü Köyünde ikamet eden, babası Siirt Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Büşra Göktepe’nın doğum günü; yaş pasta ile kutlandı. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığını arayan Hayrullah Karaman, torunu Yağmur Akpınar’ın doğum günü olduğunu kendisine doğum günü pastası yaptığını ancak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle pastayı torununa götüremediğini söyleyerek yardım talebinde bulundu.Çaycuma İlçe Jandarma komutanlığı Motorlu Trafik Timi tarafından doğum günü

Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 13:30 ABONE OL
Jandarmadan doğum günü sürprizi
Zonguldak’ta jandarma ekipleri iki çocuğun doğum gününü kutladı.
Zonguldak İl jandarma Komutanlığınca; Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Göbü Köyünde ikamet eden, babası Siirt Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Büşra Göktepe’nın doğum günü; yaş pasta ile kutlandı. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığını arayan Hayrullah Karaman, torunu Yağmur Akpınar’ın doğum günü olduğunu kendisine doğum günü pastası yaptığını ancak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle pastayı torununa götüremediğini söyleyerek yardım talebinde bulundu.
Çaycuma İlçe Jandarma komutanlığı Motorlu Trafik Timi tarafından doğum günü pastası Hayrullah Karaman’dan teslim alınarak torunu Yağmur Akpınar’ın ikamet ettiği Akpınar köyüne götürülerek teslim edildi. Kendisi için hazırlanan pastayı gören minik Yağmur ise mutluluk yaşadı.
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Jandarmadan doğum günü sürprizi
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