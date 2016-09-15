Firari FETÖ'cü ABD Kongresi'nde konuştu

FETÖ ile ilişkisi gerekçesiyle Türk pasaportu iptal edilen eski emniyet amiri Ahmet Sait Yayla, ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen "15 Temmuz" konulu bir oturuma konuşmacı olarak katıldı. Yayla'nın programa davet edilmesine, ABD'deki Türk sivil toplum kuruluşları sert tepki gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler Alt Komitesi'nde yapılan bir oturuma, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili olduğu iddia edilen eski emniyet amiri ve akademisyen Ahmet Sait Yayla, son dakikada konuşmacı olarak eklendi.

Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler Alt Komitesi'nde, "15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Türkiye" konulu oturum gerçekleştirildi.

Oturuma Atlantik Konseyi'nden Aaron Stein, Amerikan İlerleme Merkezi'nden (CAP) Alan Makovsky, Gazetecileri Koruma Komitesi'nden (CPJ) Nina Ognianova ve Uluslararası Şiddet İçeren Aşırılıkları Çalışma Merkezi'nden Ahmet Sait Yayla katıldı.

YAYLA SON ANDA EKLENDİ

Alt komitenin internet sitesinde oturumdan birkaç saat öncesine kadar programa Stein, Makovsky ve Ognianova'nın katılacağı yazılıydı ancak son dakikada Yayla'nın da eklendiği görüldü.

Yayla'nın uzun yıllar emniyet amirliği yaptıktan sonra 2014 yılında mahkeme kararıyla Harran Üniversitesi'ne atandığı, 2015 yılının kasım ayında bir haftalık izin alarak ABD'ye gittiği ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir daha geri dönmediği kaydediliyor.

Yayla'nın ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'nin bir alt komitesindeki Türkiye ile ilgili oturuma son dakika nasıl davet edildiği henüz net olarak bilinmiyor.

YAYLA'NIN DAVET EDİLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Oturuma FETÖ'yle bağlantılı olduğu iddia edilen ve Türk pasaportu iptal edilen Yayla'nın son anda konuşmacı olarak davet edilmesini, Washington DC'deki Türk sivil toplum kuruluşları da tepkiyle karşıladı.

Turkish Heritage Organization (THO) Başkan Yardımcısı Ali Çınar, kendilerinin Türkiye ile ilgili bu oturuma katılmak için birkaç haftadır çaba gösterdiklerini, ancak alt komite yöneticilerinin "sadece üç kişilik yerimiz var" mazeretiyle karşılaştıklarını belirtti.

"Daha dün programa baktığımızda üç kişi vardı, oturum sabahı Yayla'nın eklendiğini üzülerek gördük. Bu tür çabalar, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha iyi olmasına hizmet etmiyor." şeklinde konuşan Çınar, konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.