İngiltere Başbakanı May'den açıklama: Saldırgan İngiltere doğumlu'

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Londra'da gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. May, saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası'nda Londra saldırısı hakkında konuştu.



''TERÖR TEHDİDİ SEVİYESİ DEĞİŞMEYECEK''



May konuşmasında 'terör tehdidi' seviyesini değiştirmeyeceklerini belirtti. Olay ile ilgili detay veren May, ''Tek kişi dün yaklaşık 14.40'da Westminster Köprüsü üzerinde arabasını yayaların üzerine sürmüş; iki kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi de yaralamıştır. Aracından indikten sonra iki kişiyi bıçaklamış ve burada bir polis tarafından vurularak öldürülmüştür.'' dedi.



8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

May, polisin gece boyunca devam eden aramalarında sekiz kişi gözaltına alındığını belirtti.



''SALDIRGAN İNGİLTERE DOĞUMLU''



Saldırgan İngiltere doğumlu olduğunu belirten May, saldırganın daha önce de şiddet içeren aşırıcılık şüphesiyle MI5 tarafından incelemeye alındığını söyledi.

''GÜNLÜK HAYATA DEVAM EDİN''



Konuşmasında terörizm yenilgiye uğratılacağını söyleyen saldırıya verilecek en iyi yanıtın insanların günlük yaşamını sürdürmesi olduğunu söyledi.