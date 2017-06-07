‘Misilleme yapmayacağız’

Suudi Arabistan liderliğinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Maldivler ve Libya'daki Tobruk hükümetinin Katar
ile tüm diplomatik ilişkileri kesme kararı almasına dün Morityus Adası da dahil oldu. Ürdün de Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdüklerini, El-Cezire televizyonunun yerel ofisinin kapatılacağını açıkladı. Filipinler geçici olarak Katar'a işçi göndermeyeceklerini duyurdu. Krize neden olan karara ilişkin Katar'dan ise dün sağduyu çağrısı geldi. El Cezire'ye konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Tani, "Kardeş ülkelerle aralarındaki ayrılığın diyalogla çözülmesi gerektiğine inandıklarını" söyledi. El Tani, bölge ülkelerinin Katar'a karşı attıkları adımlara karşılık vermeyeceklerin kaydetti.
KUVEYT'TEN GİRİŞİM
Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap ülkeleri aralarındaki gerilimde arabuluculuk yapılmasını kabule hazır olduklarını vurguladı. Bakan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani'nin, Kuveyt Emiri Sabah el Ahmed el Casbir el Sabah'a "krizin tarafları ile iletişim kurması" için imkan tanınmasını istediğini belirtti. Katar Emiri ayrıca Kuveyt'in arabuluculuk çalışmalarına fırsat vermek için, halka hitaben yapacağı bir konuşmayı erteledi. Kuveyt Emiri, dün Riyad'a giderek Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü. Katar ile 8 ülke arasındaki kriz siber saldırı ile başlamıştı. Katar Emiri'ne ait olduğu iddia edilen ve "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamaların bulunduğu bir ses kaydı yayımlanmıştı. Ancak Katar yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklamıştı.
KÖRFEZ UÇAKLARI YERDE KALDI
Suudi
Arabistan, Katar Havayolları'nın lisansını iptal ederek "Tüm ofisleri 48 saat içinde kapatın" çağrısı yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve Yemen, Katar'a gidiş-geliş tüm uçuşları iptal etti. Katar Havayolları da Suudi Arabistan'ın ardından Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşları iptal etti.
TÜRKİYE - İRAN - SOMALİ ÜZERİNDEN UÇUYORLAR
Körfez
ülkelerinin hava sahalarını kapatmasının ardından Katar Havayolları uçuş rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Somalili yetkililer, Suudi Arabistan'ı kullanamayan uçakların kendi hava sahalarından gittiğini açıkladı. Yoğun bir şekilde İran hava sahasını kullanan Katar uçaklarının bir diğer rotası Türkiye oldu.
?TRUMP'TAN KATAR TWEETİ
ABD
Başkanı Donald Trump, krizle ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "Ortadoğu ziyaretimde, radikal ideolojilerin artık finanse edilemeyeceğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti, bakın!" ifadelerini kullandı.