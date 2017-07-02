Alman yasağına en anlamlı tepki

G-20 zirvesi
için Almanya
'ya gitmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilerle bir araya gelmesini engellemek için çeşitli bahaneler öne süren Alman makamlara etkileyici bir cevap Frankfurt'ta yaşayan Teyfik Özcan'dan geldi. Almanya doğumlu olan ve 25 sene boyunca siyasette de yer alan Özcan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Sayın Erdoğan, sizi 7 Temmuz'daki doğum günü partime davet etmek istiyorum. 10 bin arkadaşım ve ben sizi burada görmekten ve bize bir konuşma yapmanızdan çok mutlu oluruz. Bu özel bir davet olduğu için resmi izin almamıza da gerek yok. Aslında Sosyal Demokrat Parti'nin Başkanı Bay Schulz'u da davet edecektim ama kendisi Türk düşmanlarını övmekle çok meşgul. Daveti kabul ederseniz çok mutlu olurum, en demokratik selamlarımla" ifadelerini kullandı.
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Mesajı, kısa süre içinde binlerce kez paylaşılan Teyfik Özcan, SABAH'a verdiği mülakaatta da "Eskiden Türkiye'den gelen siyasetçiler Almanya'da haber bile olmazlardı. Gelip, giderlerdi. Ancak Erdoğan bunu kırdığı için Alman basınının da hedefinde. Almanya'da yayımlanan Türkiye karşıtı haberler bende ters tepki yapıyor. İronik bir dil kullanarak buradaki yersiz yasakları eleştirmek istedim" dedi. Alman televizyonlarınının 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde de benzer bir dil kullandığını söyleyen Özcan, "Türkiye'deki gerçekleri anlattığım Alman arkadaşlarım da bana teşekkür ediyorlar. Alman halkını asla kınamıyorum. Çünkü medya onları Türkiye hakkında yanlış bilgilendiriyor" dedi.
ROTH ŞAŞIRTTI: ERDOĞAN KONUŞMALI
Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında Türk vatandaşlarına hitap etmesine hükümet tarafından izin verilmemesini eleştirdi. Türkiye'nin politikalarına karşı olduğunu bir kez daha yineleyen Roth, Almanya'nın demokratik bir hukuk devleti olduğunu söyleyeyerek "Hukuk ve yasalara saygı, nefret ve kışkırtıcı söyleme izin verilmeyecek şekilde, güvenliğin sağlanması yoluyla 'Erdoğan konuşmalı' derdim" ifadelerini kullandı.
BÜYÜKELÇİLİK: ERDOĞAN'IN İZİN ALMASI GEREKMİYOR
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın ülkede konuşma
yapmayı planladığı
etkinliğe yasak getirilirken,
Berlin'deki Türk
Büyükelçiliği'nden konuya
ilişkin açıklama yapıldı.
Dün yapılan açıklamada,
Erdoğan'ın, Türk
konsolosluklarında yapacağı
olası bir konuşma için
Federal Hükümet'ten izin
alması gerekmediği ifade
edildi.
Açıklama Türkiye'nin
Berlin Büyükelçiliği Basın
Müşaviri Refik Soğukoğlu
tarafından yapıldı.
Soğukoğlu, Rheinischen
Post gazetesine yaptığı
açıklamada, "Bu kararın
tamamen Erdoğan'a ait
olduğunu" ifade etti.
Deutsche Welle (DW)
Türkçe haber sitesinin
aktardığına göre sözcü,
"konsolosluk rezidanslarının
yasal olarak yabancı
devlet alanı statüsünde
görülmediğini ancak
devletler hukukunun özel
koruması altında" olduğunu
söyleyerek olası etkinliklere
yönelik ev sahibi
ülkeden izin alınmasının
gerekli olmadığı belirtti.