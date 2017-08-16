PKK ve YPG sınıra yaklaştırılmayacak

Güvenlik birimleri, terör örgütü PKK
'nın Türkiye- Suriye sınır hattında bulunan ve ucu Afrin
'e çıkan Burseya ve Amanos dağları üzerinden terörist geçişi yapmak için yeni hat oluşturma gayretinde olduğunu tespit etti. Bölgenin risk haritasını çıkaran Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK
), teröristleri sınıra yaklaştırmayacak önlemler alıyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla hareket alanı daralan terör örgütü PKK'nın Burseya ve Amanos'lar üzerinden deşifre edilen planı çerçevesinde iki kritik noktaya ilişkin şu bilgilere ulaşıldı:
HATLAR İNŞA EDİLDİ
PKK/YPG
Afrin'in doğusunda Kilis sınırında bulunan Burseya Dağı'na yeraltı tünelleri ve mağaralar yaparak çok sayıda teröristi buralara yerleştirdi. Burseya Dağı'nda yalnızca YPG'li unsurların değil Şii milislerin olduğu da belirtiliyor. Terör örgütü Amanos-Afrin arasında yeni terör hattı oluşturma gayretine girdi. Hatay - Hassa üzerinden Amanos Dağları'na terörist sevkiyatı deşifre olan örgüt, Gaziantep İslahiye bölgesinden Amanos Dağları'na, oradan Afrin'e yeni bir bağlantı koridoru kurmaya çalışıyor. Afrin'e bağlı Haftar sınır köyüne geçip mağaralarda gizlenen PKK'lı teröristler daha sonra Meydanke Kampı'na götürülüyor. Türkiye'deki sempatizanlarını Afrin'e en çok Amanos Dağları'nı kullanarak getiren örgüt, 2 yıl önce Halep'in Şeyh Maksud semtinde muhaliflerle örgüt arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye'deki 150 militanını Amanos'tan Afrin'e sokarak kentte göndermişti.
DENETİMLER ARTIRILDI
Teröristlerin son günlerde artan kış yapılanması hareketliliğini yakından takip eden güvenlik kuvvetleri bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Güvenlik güçleri sınır bölgesinde yol kontrollerini artırdı. Teröristlerin sınır hattı transfer güzergâhı olarak kullanma ihtimali olduğu düşünülen tali yollar dahi denetim altına alındı. Bölgede tespit edilen tüm PKK/PYD noktalarının anında imha edileceği kaydedildi.