Türkiye PKK ve uzantılarını hem içeride hem de dışarıda vuracak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Pentagon destekli Suriye Demokratik Güçleri kılıfı altında terör örgütü PKK PYD YPG 'nin gerçekleştirdiği Rakka operasyonu sonrası atılacak adımları masaya yatırdı. Gelebilecek tehditlere karşı yol haritası belirlendi. Hem içeride hem de dışarıda eş zamanlı hava harekâtları ile terör örgütüne nefes aldırılmayacak. Sınırdan sızmalara karşı teyakkuza geçilirken, Afrin, Menbiç, Tel Abyad ve İdlib yakın markaja alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri genişletmekte kararlıyız. Çok yakında yeni ve önemli adımlarımız olacak" sözleri ile yeni hamlelerin sinyalini vermesi üzerine, gözler Kuzey Suriye'ye çevrildi. ABD 'nin, terör örgütü YPG'ye sağladığı silah desteğinin, DEAŞ ile mücadelenin sınırlarını çok aşması Ankara'yı teyakkuza geçirdi. Ankara'nın hazırladığı plan çerçevesinde TSK "Afrin, Menbiç, İdlib ve Tel Abyad'ı" yakın gözetim altına aldı. İstihbarat birimleri de terör örgütü YPG'nin her adımını sahada takip ediyor.Suriye'nin kuzeyindeki 'terör koridoru projesi'ni bitiren El Bab operasyonunun ardından terör örgütü PYD'nin etkinliğinin arttığı Afrin, Menbiç ve Tel Abyad hattından sızmaları önlemek için teyakkuz durumuna geçildi. Hatay sınırından Amanoslar üzerinden Türkiye sınırına yönelmeler bekleniyor. YPG'nin hem sızmasına hem de terör eylemleri yapmasına fırsat verilmeyecek.koalisyon güçlerinin Rakka operasyonunun bitmesinden sonra, terör örgütü YPG unsurlarının Türkiye sınırına yönelebileceği uyarısı dikkati çekti. Bölgeden gelen istihbaratların değerlendirilmesi sonucu terör örgütü YPG'nin Rakka'nın ardından büyük çoğunluğunu Halep'den kaçan sivillerin oluşturduğu İdlib kentine saldırma ihtimali gündeme geldi. Böyle bir hamlenin de Türkiye'nin Hatay-Reyhanlı sınır hattının güvenliğini olumsuz etkileyeceği düşünülerek tedbirler üst düzeye çıkarıldı.Irak ve Suriye'de, PKK ve uzantıları YPG/PYD'ye karşı eş zamanlı etkili hava operasyonları düzenlenecek. Suriye'deki hava operasyonları Rusya ile koordineli yürütülecek. YPG'nin bulunduğu her yer terör bölgesi sayılacak.Sınır hattından sızmaları önlemek için 'entegre sınır güvenlik sistemi' projesi, hızla tamamlanacak. Böylece sınırdan sızmalara karşı alınan fiziki önlemler üst düzeye çıkarılarak.TSK bir yandan Suriye'nin kuzeyinde oldu bittiye geçit vermeyecek diğer yandan da içerideki terörle mücadeleyi sonuçlanma aşamasına getirecek. Anlık istihbarat değerlendirilmesi ile terör örgütü PKK'nın kış yapılanması engellenecek. Mehmetçik üs bölgelerinde bulunmaya devam edecek.İstihbarat raporlarında, ABD öncülüğündekiSınır hattının terör tehdidinden korunması adına kara harekâtı seçeneği de masada bulunuyor. Olası kara harekâtı için uzun süredir TSK sınır birliklerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Plana göre Türk zırhlı birlikleri bölücü örgütün yığınaklarını etkisiz kılacak. Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Türk Özel Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu gereken an ve noktada süpürme harekâtı yapacak.