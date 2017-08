Suriye’de teröre karşı yeni adımlar atılacak

GERÇEKLE

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında düzenlenen toplu açılış töreninde, aralarında 27 bin seyirci kapasiteli Malatya Stadyumu'nun da yer aldığı yaklaşık 375 milyon liralık yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Türkiye olarak her yönden yoğun bir saldırı altıdayız. Güneyimizde bir terör devleti kurma çabaları sürüyor. Sürekli ismi değiştirilen bir terör örgütü üzerinden ülkemizi kuşatmaya çalışıyorlar. Bölücü örgüt yurt içinde de eskisine göre çok azalmış olmakla birlikte zaman zaman eylemler yapabiliyor. İnşallah çok yakında bu örgütün yurt içindeki faaliyetlerini tamamen çökertmiş olacağız.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan isimli Suriye li bebeği sevdi.Bölücü örgütü Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız. Biliyoruz ki bataklığın kendisini kurutmazsak sivri sineklerden kurtulamayız. Şu anda hem ülkemiz hem de bölgemiz için en büyük bataklık Suriye ve Irak'taki kaos ortamıdır. DEAŞ'tan, PKK'ya kadar tüm terör örgütleri bu bataklıktan besleniyor. Bölgedeki terörle mücadele faaliyetleri uluslararası güçlerin çekişme arenasına dönmüş durumda.Terör örgütleri bahanesiyle her güç kendi etki alanını mümkün olduğu kadar genişletmenin gayreti içinde. Bu oyunu bozabilecek tek ülke Türkiye. Bizi saf dışı bırakamayacaklarını gördükleri için başımıza yeni dertler açmaya çalışıyorlar. FETÖ ihanet çetesinin 15 Temmuz darbe girişimini bu gelişmelerden bağımsız görmemek lazım.Havalimanından tören alanına gidişi sırasında Erdoğan'ın otobüsüne bir grup atlı eşlik etti.Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak. Suriye'deki meselenin bir terör örgütüyle mücadele sınırlarının çok ötesine taştığı artık açıkça ortadadır. Suriye'de etkisiz hale getirilen terörist sayısından 50 kat, 100 kat daha fazla sivil ölüm yaşanıyor olmasını kimse izah edemez. Bu katliama dur demek insanlığın ortak görevidir. Biz üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz, yapacağız. İstiklalimizi ve istikbalimize yönelik senaryoları bozmanın bedelini kendi topraklarımızda ödemektense, Suriye ve Irak'ta ödemeyi tercih ederiz.Dostlarımızla, müttefiklerimizle, kardeşlerimizle birlikte daha güvenli, huzurlu, müreffeh bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz. Buna karşılık bizi can evimizden vurmaya kalkanları da asla unutmayacak, affetmeyeceğiz. Biz nereden geldiğini bilen, nerede durduğunu bilen, nereye gideceğini bilen bir milletiz. Bugün kendilerini dev aynasında görenler yarın nerede, ne durumda olurlar bilemeyiz, ama herkes emin olsun ki biz burada olacağız.Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Devletimiz içinde devlet kurmak isteyenleri biliyoruz. Birisi Pensilvanya'ya gitmiş, orada. Gelsene, niye gelemiyorsun? Niye oralara sığınıyorsun. Aldın yanına bütün alçakları, sana 400 dönüm arazi tahsis ettiler. Oradan dünyaya hükmetmeye çalışıyorsun. Kainatın imamıymış, ne imamı ya. Bir kısmını da Almanya'ya gönderdiler. Avrupa'da Almanlarla da araları iyi. Bir kısmı Hollanda'da, bir kısmı Belçika'da, hepsi birleştiler, bütünleştiler. Şimdi Tayyip Erdoğan'a oralardan meydan okuyorlar. Hepiniz toptan gelin.Rüzgar enerji santralleriyle ilgili bir ihale yapıldı. 8 dünya ülkesi, 4'ü Alman Türk firmalarıyla ortak ihalelere girdiler. Bu ihalelerin sonunda bir dünya rekoru oldu; 3.68 dolar, sent, bu bir rekor. Ondan kısa bir süre önce güneş enerjisinde başarılı bir ihale oldu. Bu elektrik enerjisi fiyatlarının yakın zamanda düşeceğinin sinyalidir. Bu arada Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın oğlu Emre Çakır'ın nikah şahidi oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'dan, memleketi Rize 'nin Güneysu ilçesine geçti. Hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, Rize ve Trabzon'da 2-3 gün dinleneceğini söyledi. Erdoğan, "Buraya gelmişken Rize Havalimanı'nın da çalışmalarını yerinde kontrol edeceğiz. Trabzon'da da öyle. Ondan sonra da hafta içi Ankara'ya mesaiye döneceğiz" dedi.15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir, tulum olacak, tek. Bir de ceket-pantolon olacak. Bunların bir kısmı darbeciler tulum giyecek, diğerleri de teröristler ceket-pantolon giyecek. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak. Bundan sonra şovlarını böyle yapacaklar.Şimdi duruşmalarda soytarılık yapıyorlar. Yaptıkları ihanetin, işledikleri cinayetlerin karşılığı olan cezaları alıp hapishanelerde tutuklu değil, hükümlü olarak gittiklerinde gerçeğin soğuk yüzüyle tanışacaklar. Gittikleri yerde artık pişmanlık da fayda etmeyecek. İşte o zaman şimdi mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleriyle baş başa kalacaklar.Türkiye darbecilere cezalarını hukuk devleti sınırları dahilinde verecektir. Hainlerin tüm hazırlıklarını iplerini ellerinde tutanlara göre yaptıklarını biliyoruz. Süreci dikkatli şekilde yöneterek Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı da vermeyeceğiz. Ünlü şair Sadi Şirazi 'Kim yol kesen eşkıyaya acırsa kervanı asıl vuran odur' diyor. Bu eşkıyalara acımayacağız, acıyanlara da izin vermeyeceğiz.