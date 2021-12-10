Ayetel Kürsi Okunuşu - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, ayetlerin en kıymetlisidir. Ayetlerin Efendisi olarak nitelendirilmesi de bunun en önemli göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan en değerli ayetlerin başında gelen Ayetel Kürsi okunuşu ile anlamı en çok araştırılan dualar arasında da ilk sırada bulunur. Ayetel Kursi Arapça yazılışı, faziletleri, faydaları, tefsiri ve meali hakkındaki en önemli bilgileri aşağıdan okuyabilirsiniz. İşte, Ayet-el Kursi duası Türkçe okunuşu, Arapça yazılışı ve diğer merak edilenler...

Ayetel Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi Faziletleri

Ayetel Kürsi faziletleri Hz. Muhammed Efendimiz (s.a.v) tarafından bildirilen, okuyana bin bir çeşit faydası olan, şerrin önüne set kurup hayrın kapısını açan bir duadır. İşte Ayetel Kürsi'nin faziletleri:

Bu duayı okuyan kişi, bu kıymetli dua vasıtasıyla Allah'ın (c.c.) en büyük sıfatlarını anarak O'nun rızasını kazanır. Ayetel Kürsi duasını sık sık tekrar eden kimse kazandığı sevaplarla cennetlik kullar arasına girer.

Şeytanın ve onun yolundan giden kimselerin şerrine karşı adeta bir kalkan oluşturur. Cin, şeytan, kötü niyetli insan ve başa gelebilecek her türlü kaza ve bela bu duayı okuyan kişiden uzak olur. Kötü emeli olan kimseler bu duanın gücüyle emellerinden vazgeçer ya da bu duayı okuyan kimseye zarar vermekten alıkonur.

Korku, vesvese, gece huzursuzluğu, kabus görme gibi durumlarda bu dua kişinin içsel bunalımına çare olur. Ayetel Kürsi okuyarak Allah'a sığınan kimse korkularından emin olur ve ruhsal huzura erişir.

Depresyon, anksiyete, takıntı, kaygı, ruhsal bunalım halinde bu duayı sık sık tekrar etmeyi alışkanlık haline getiren kimse psikolojik sıkıntılarından Allah'ın izni ile kurtulur. Bu dua kişinin manevi dünyasının ve ruh olgunluğunun gelişmesine vesile olur.

Huzursuz, çabuk sinirlenen ve üzülen, öfkeli ve kaygılı kimse bu dua aracılığıyla daha dingin, huzurlu ve sakin bir ruh haline erişir.

Ayetel Kürsi'nin okunduğu ev meleklerin gözetimi altında olur. Bu eve şeytan, cin, kötü niyetli ve haset sahibi insan giremez. Özellikle evlerin ve odaların girişine asılan Ayetel Kürsi haneyi kaza, bela ve her türlü kötülükten korur. Ev halkının gün içinde Ayetel Kürsi okuduğu bir hanede iç huzur artar. Kişiler arası huzursuzluk ve tartışmalar ortadan kalkar. Evde bolluk, bereket ve mutluluk hüküm sürer.

Mutfak nimetlerin yer aldığı, evin bereketinin sembolü olan bir alandır. Bu sebeple mutfakta uğraşırken, özellikle yemek yaparken hayırlı laflar etmek, kötü sözlerden kaçınmak, yemek hazırlarken sık sık dua etmek çok mühimdir. Ayetel Kürsi duası da yemek yaparken okunacak duaların başında gelir. Bir kimse yemek yaparken ve mutfakta uğraşırken bu duayı tekrar ederse evin bereketi ve yemeğin lezzeti artar. Bu evde bolluk ve bereket eksik olmaz.

Para akışının sağlandığı iş yerinde de bereketi arttırmak için bu dua okunmalıdır. İş yerine besmele ile ayak bastıktan sonra bu duayı tekrar etmek müşteri ve gelir artışına, huzurlu bir çalışma ortamına, bol rızka ve hayırlı işlere vesile olur. Kişi tüm gün boyunca iş hayatında karşısına çıkacak kötü emelli insanlardan ve hayırsız işlerden muhafaza olunur.

Evden çıkmadan Ayetel Kürsi okumak kişiyi gün boyu kaza ve beladan korur. Kişinin hassas olduğu konu her ne ise o konuda kendinden emin olmasına, başına gelecek kötülüklere karşı öngörü kazanmasına vesile olur.

Çocuklara Ayetel Kürsi okumak nazar, hastalık, huzursuzluk, asilik ve benzeri durumlardan korur. Çocuğun dışarıdan gelecek zararlardan muhafaza olmasını sağladığı gibi hayırlı bir evlat ve iyi bir Müslüman olmasına vesile olur.

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