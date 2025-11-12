FUTBOL
SÜPER LİG
TRANSFER
CANLI SKOR
ŞAMP. LİGİ
BASKETBOL
Alperen Şengün resital yaptı, Rockets kazandı!
Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi!
70'ten fazla sporcudan Ceferin'e mektup!
16 maddede bahis ve şike!
Trabzonspor'da Andre Onana endişesi!
Osimhen ve Lemina, Dünya Kupası için kapışacak!
ATP Finalleri'nde Zverev'i yenen Sinner, yarı finale kaldı
Ocakta Aslan olacak! Yıldız isim Galatasaray’ı takibe aldı
Toni Kroos’tan Arda Güler'e övgü!
Ömer Üründül, Tedesco için o maçı işaret etti!
Beşiktaş GAİN, Trento'yu eli boş gönderdi
Beşiktaş’ın istediği stoper ortaya çıktı!
Saran ve yönetim kurulu üyelerinden İstanbul Valisi Gül'e ziyaret
Victor Osimhen ve arkadaşları antrenmana çıkmadı!
ATP Finalleri'nde Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton'ı mağlup etti
16 maddede bahis ve şike operasyonu!
EURO 2028’in açılış ve final maçlarının stadyumları açıklandı
Türk Telekom Avrupa'dan zaferle döndü
“Guardiola bana ‘geri dön’ dedi”
Galatasaray Teknoloji AŞ hayata geçti
Galatasaray’da Icardi ve Barış Alper gerginliği! Dursun Özbek müdahale etti...
Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Galatasaray'ın kapısını çalacaklar!
A Milli Futbol Takımı'nda Bulgaristan mesaisi sürüyor
EN ÇOK OKUNANLAR
MURAT ÖZBOSTAN
16 maddede bahis ve şike!
MURAT ÖZBOSTAN
5 adet yurt dışı bahis firmasından bilgi istendi
AHMET ÇAKAR
Öyle bir ikinci gol oldu ki numunelik
MUSTAFA ÇULCU
Ozan Ergün’ün iyi bir mentöre ihtiyacı var
LEVENT TÜZEMEN
İcardi fantezisi tokat oldu!
BÜLENT TİMURLENK
Rakibini hiç analiz etmemiş
GÜRCAN BİLGİÇ
Kadıköy ruhu ile kazandılar!
ÖMER ÜRÜNDÜL
Ederson ustalığını konuşturdu
MURAT ÖZBOSTAN
Futbolcular açıklanıyor!
FATİH DOĞAN
Yüksek direnç
Genç milliler Lihtenştayn’ı 7-0 mağlup etti
Mersin Spor, Unijaca Malaga'ya kaybetti
Tuncay Şanlı, F.Bahçe'ye geri döndü
Sabah Spor
İşte Süper Kupa'nın oynanacağı yer ve tarihler
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
Hakkarigücü Spor - Fenerbahçe arsaVev: 0-2
TFF’den bahis soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama
Galatasaray GAİN, Yüksekova'yı 2 golle geçti!
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda final vakti!
Wolverhampton'da Vitor Pereira'nın yerine gelen isim belli oldu
Aliağa Petkimspor'dan Petrolina AEK Larnaca'ya tam 101 sayı!
Serdal Adalı’dan TFF’ye: “Uygulanan yol, doğru yol değil”
Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi!
Turkuvaz Medya'da "Sezonun en iyileri" ödülleri sahiplerini buldu | Video
Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr | Video
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu | Video
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu | Video
Türkiye'yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video
İstanbul Maratonu'nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video
Domenico Tedesco: "Şu anda lig sıralaması önemli değil" | Video
Galatasaray, Kocaeli'de coşkuyla karşılandı | Video
Turkuvaz Medya'da "Sezonun en iyileri" ödülleri sahiplerini buldu | Video
Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr | Video
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu | Video
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu | Video
Türkiye'yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video
İstanbul Maratonu'nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video
Domenico Tedesco: "Şu anda lig sıralaması önemli değil" | Video
Galatasaray, Kocaeli'de coşkuyla karşılandı | Video
TFF'den Necip ve Ersin kararı!
Fenerbahçe, iznin ardından çalışmalarına devam etti!
Fenerbahçe'den dev pazarlık!
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi taraftara uyarı!
Bahis sevkleri sonrası Süper Lig kulüplerinden açıklama! Futbolcular da paylaşım yaptı...
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı için toplandı!
A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan üçüncü galibiyet
Manisa FK'de Mustafa Dalcı dönemi!
Trabzonspor yenilmezlik serisini 7'ye yükseltti
Galatasaray, Kocaeli’ye geldi
UEFA ve FIFA müdahale edecek mi?
Haber
Gündem
Dünya
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
Ansiklopedi
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Güncel Piyasalar
Canlı Borsa
Altın Fiyatları
Dolar Kuru
Euro Kuru
Emlak
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Resmi İlanlar
Sigorta
Finans
Borsa
Döviz
Altın
Kripto Para
Tahvil-Bono
Apara
Tarım
Hayatın İçinden
Yaşam
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Güzellik
Moda
Otomobil
Eğitim
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Rüya Tabirleri
Erkek & Kız İsimleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Medya
Astroloji
Oyun
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Bulmaca
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Gözleri KaraDeniz
Aşk ve Gözyaşı
Aynadaki Yabancı
Can Borcu
Kuruluş Orhan
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Ankara Başkent
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
APara Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Vav TV Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Künye / İletişim
Bize Ulaşın