Fenerbahçe’de Tedesco dipten zirveye çıktı!

8 Eylül 2025'te göreve geldiği Fenerbahçe'yi kısa sürede ayağa kaldıran teknik direktör Domenico Tedesco, takımına 11 yıl sonra Süper Kupa sevinci yaşattı.
2. KUPASINI KAZANDI
Eleştirilere kulak tıkayıp sadece işine odaklanan İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte ilk kupasını kazandı. Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışı veren Tedesco, kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı. 40 yaşındaki hoca, daha önce 2021-22 sezonunda Leipzig'de Almanya Kupası'na uzanmıştı. Fenerbahçe'nin başında 23 maçta 14 galibiyet-7 beraberlik-2 mağlubiyet alan Tedesco, 2.13'lük puan ortalamasıyla kariyerinin zirvesinde bulunuyor.