Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Tedesco dipten zirveye çıktı!
Giriş Tarihi: 12.01.2026 07:47 Son Güncelleme: 12.01.2026 07:51

Fenerbahçe'de Tedesco dipten zirveye çıktı!

Fenerbahçe'de sezon başında Mourinho'nun yerine göreve gelen Domenico Tedesco, eleştiri oklarını kırarak takımını zirveye taşıdı.

Fenerbahçe’de Tedesco dipten zirveye çıktı!
  • ABONE OL

8 Eylül 2025'te göreve geldiği Fenerbahçe'yi kısa sürede ayağa kaldıran teknik direktör Domenico Tedesco, takımına 11 yıl sonra Süper Kupa sevinci yaşattı.

2. KUPASINI KAZANDI

Eleştirilere kulak tıkayıp sadece işine odaklanan İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte ilk kupasını kazandı. Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışı veren Tedesco, kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı. 40 yaşındaki hoca, daha önce 2021-22 sezonunda Leipzig'de Almanya Kupası'na uzanmıştı. Fenerbahçe'nin başında 23 maçta 14 galibiyet-7 beraberlik-2 mağlubiyet alan Tedesco, 2.13'lük puan ortalamasıyla kariyerinin zirvesinde bulunuyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Tedesco dipten zirveye çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz