VAKIA SURESİ OKUNUŞU, Vakıa Suresi (Duası) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Fazileti

Vakıa Suresi Faziletleri Nelerdir?
1- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sabah namazlarında Vâkıa sûresini okuduğuna dair rivayet sahih kabul edilmiştir (Müsned, V, 104; a.e. [Arnaût], XXXIV, 504-505; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323).
2- Abdullah b. Mesud (r.a.)'ı ölüm hastalığında ziyaret eden Hz. Osman:
"- Sana beytülmalden bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?" diye sorar. İbn Mesud buna ihtiyacı olmadığını söyler. Osman (r.a.):
"- Senden sonra hiç olmazsa kızlarına kalır" deyince İbn Mesud (r.a.):
"- Sen kızlarımı merak etme. Ben onlara her gece Vâkıa sûresini okumalarını öğrettim. Zira ben Resûlullah (s.a.s.)'in «Her kim her gece Vâkıa sûresini okursa ona fakirlik dokunmaz» buyurduğunu işitmiştim" der. (İbn Hanbel, Fedâilü's-Sahâbe, II, 726)
3- "Her gece Vâkıa sûresini okuyan kimse fakirlik çekmez" meâlinde (Zemahşerî, VI, 40; Beyzâvî, IV, 240) Resûl-i Ekrem'e nisbet edilen hadisin sahih olmadığı belirtilmiştir (Zemahşerî, VI, 40-41 [neşredenin notu]; M. Nâsırüddin el-Elbânî, I, 45-46, hadis nr. 290; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323-324).