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Haberler Yaşam VAKIA SURESİ OKUNUŞU, Vakıa Suresi (Duası) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Fazileti
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:17

VAKIA SURESİ OKUNUŞU, Vakıa Suresi (Duası) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Fazileti

Vakıa Suresi, Kur'an-ı Kerim'in elli altıncı suresidir. Bazı ayetlerinin Medine'de nazil olduğu söylense de müfessirlerin çoğunluğuna göre Mekke döneminde inmiştir. 96 ayettir ve adını birinci ayetinde yer alan ''Vakıa'' kelimesinden almıştır. Vakıa kelime olarak ise ''mutlaka gerçekleşecek olan şey'' anlamını taşır. Vakıa Suresi okunuşu, anlamı, meali, tefsiri ve faziletleri ile ilgili detaylara bu başlık altında yer verdik. İşte, Vakıa Suresi duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletleri…

VAKIA SURESİ OKUNUŞU, Vakıa Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Fazileti

Vakıa Suresi, 96 ayettir ve adını ilk ayette yer alan ''Vakıa'' kelimesinden almıştır. Vakıa, ''Mutlaka gerçekleşecek olan şey anlamına'' gelir. Mekke döneminde nazil olan bu surenin faziletlerine dair hadis kaynaklarında da önemli bilgiler yer almaktadır. Müslüman alemi için çok mühim bir yere sahiptir. İşte, Vakıa duası olarak da adlandırılan Vakıa Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri

VAKIA SURESİ OKUNUŞU, Vakıa Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Fazileti

Vakıa Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. İza veka'atilvaki'atu.
2. Leyse livak'atiha kazibetun.
3. Hafıdatun rafi'tun.
4. İza ruccetil'ardu reccen.
5. Ve bussetilcibalu bessen.
6. Ve fekanet hebaen munbessen.
7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
8. Feashabulmeymeneti ma ashabulmeymeneti.
9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.
10. Vessabikunessabikune.
11. Ulaikelmukarrabune.
12. Fiy cennatin na'ıymi.
13. Sulletun minel'evveliyne.
14. Ve kaliylun minel'ahıriyne.
15. 'ala sururin medunetun.
16. Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.
17. Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
18. Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.
19. La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
22. Ve hurun 'ıynun.
23.Keemsalillu'luilmeknuni.
24.Cezaen bima kanu ya'melune.
25.La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
26.İlla kıylen selamen selamen.
27.Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
28.Fiy sidrin mahdudin.
29.Ve talhın mendudin.
30.Ve zıllin memdudin.
31.Ve main meskubin.
32.Ve fakihetin kesiyretin.
33.La maktu'atin ve la memnu'atin.
34.Ve furuşin merfu'atin.
35.İnna enşe'nahunne inşaen.
36.Fece'alnahunne ebkaren.
37.'Uruben etraben.
38.Liashabilyemiyni.
39.Sulletun minel'evveliyne.
40.Ve sulletun minelahiriyne.
41.Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
42.Fiy semumin ve hamiymin.
43.Ve zıllin min yahmumin.
44.La baridin ve la keriymin.
45.İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
46.Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.
47.Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.
48.Eve abaunel'evvelune.
49.Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.
50.Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.
51.Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
52.Leakilune min şecerin min zakkumin.
53.Femaliune minhelbutune.
54.Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.
55.Feşaribune şurbelhiymi.
56.Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
57.Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
58.Efereeytum ma tumnune.
59.Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
60.Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
61.'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.
62.Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.
63.Efereeytum ma tahrusune.
64.Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.
65.Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
66.İnna lemuğremune.
67.Bel nahnu mahrumune.
68.Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
69.Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
70.Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.
71.Efereeytumunnarelletiy turune.
72.Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.
73.Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.
74.Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.
75.Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
76.Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
77.İnnehu lekur'anun keriymun.
78.Fiy kitamin meknunin.
79.Lya yemessuhu illelmutahherune.
80.Tenziylun min rabbil'alemiyne.
81.Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
82.Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
83.Felevla iza beleğatilhulkume.
84.Ve entum hıyneizin tenzurune.
85.Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
86.Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
87.Terci'uneha in kuntum sadikıyne.
88.Feemma in kane minelmukarrebiyne.
89.Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.
90.Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
91.Feselamun leke min ashabilyemiyni.
92.Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
93.Fenuzulun min hamiymin.
94.Ve tasliyetu cahıymin.
95.İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
96.Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

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VAKIA SURESİ OKUNUŞU, Vakıa Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Fazileti

Vakıa Suresi Meali

(âyet 1-7). Öndekiler iman ve iyi davranışlar bakımından diğer müminlere nisbetle mesafe alıp Allah'a yaklaştırılan zümredir. Bunlar cennette bedenî ve ruhî birçok nimete eriştirilecektir. Sağdakiler âhirette amel defterleri sağdan verilecek cennetlikler olup onlar da mutlu kılınacaktır. Soldakiler ise amel defterleri soldan veya arka taraftan verilecek kimselerdir. Bunlar âhireti inkâr eden günahkârlardır ve cehennemde azap göreceklerdir (krş. el-Hâkka 69/19-37; el-İnşikāk 84/7-12). Daha sonra inkârcılara hitap edilerek ilk yaratılışın Allah tarafından gerçekleştirildiğini kabul ettikleri halde öldükten sonra diriltmeyi yine O'nun gerçekleştireceğine niçin inanmadıkları sorulur ve spermadan insan üretmeyi, tohumdan ekin bitirmeyi, buluttan su indirmeyi ve ağaçtan ateş çıkarmayı inkârcıların mı yoksa Allah'ın mı gerçekleştirdiği sorusu yöneltilir. Birinci bölüm, Hz. Peygamber'e şanı ve azameti yüce olan rabbini ulûhiyyetle bağdaşmayan sıfatlardan tenzih etmesini emreden âyetle sona erer (âyet 8-74).

İslam Ansiklopedisi

VAKIA SURESİ OKUNUŞU, Vakıa Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Fazileti

Vakıa Suresi Konusu

Vakıa Suresi'nin temel olarak konusu da sureyi okuyanlar tarafından merak edilmektedir. Surede, kıyamet gününün gerçekliğinden asla kuşku duyulmaması için uyarı da bulunulmuştur. Bu uyarıyla başlayan Vakıa Suresinde, cennet ve cehennemin tasvirleri yapılmıştır. Allah'ın (C.C) kudretinin kanıtlarından örnekler verilmiş, Kur'an-ı Kerim'in insanlık âlemi için büyük bir nimet olduğuna vurgu yapılmıştır.

Kısaca özetlenecek olursa surede temel olarak kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.

VAKIA SURESİ OKUNUŞU, Vakıa Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Fazileti

Vakıa Suresi Faziletleri Nelerdir?

1- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sabah namazlarında Vâkıa sûresini okuduğuna dair rivayet sahih kabul edilmiştir (Müsned, V, 104; a.e. [Arnaût], XXXIV, 504-505; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323).

2- Abdullah b. Mesud (r.a.)'ı ölüm hastalığında ziyaret eden Hz. Osman:

"- Sana beytülmalden bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?" diye sorar. İbn Mesud buna ihtiyacı olmadığını söyler. Osman (r.a.):

"- Senden sonra hiç olmazsa kızlarına kalır" deyince İbn Mesud (r.a.):

"- Sen kızlarımı merak etme. Ben onlara her gece Vâkıa sûresini okumalarını öğrettim. Zira ben Resûlullah (s.a.s.)'in «Her kim her gece Vâkıa sûresini okursa ona fakirlik dokunmaz» buyurduğunu işitmiştim" der. (İbn Hanbel, Fedâilü's-Sahâbe, II, 726)

3- "Her gece Vâkıa sûresini okuyan kimse fakirlik çekmez" meâlinde (Zemahşerî, VI, 40; Beyzâvî, IV, 240) Resûl-i Ekrem'e nisbet edilen hadisin sahih olmadığı belirtilmiştir (Zemahşerî, VI, 40-41 [neşredenin notu]; M. Nâsırüddin el-Elbânî, I, 45-46, hadis nr. 290; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323-324).

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