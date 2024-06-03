VAKIA SURESİ OKUNUŞU, Vakıa Suresi (Duası) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Fazileti

Vakıa Suresi Konusu

Vakıa Suresi'nin temel olarak konusu da sureyi okuyanlar tarafından merak edilmektedir. Surede, kıyamet gününün gerçekliğinden asla kuşku duyulmaması için uyarı da bulunulmuştur. Bu uyarıyla başlayan Vakıa Suresinde, cennet ve cehennemin tasvirleri yapılmıştır. Allah'ın (C.C) kudretinin kanıtlarından örnekler verilmiş, Kur'an-ı Kerim'in insanlık âlemi için büyük bir nimet olduğuna vurgu yapılmıştır.

Kısaca özetlenecek olursa surede temel olarak kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.