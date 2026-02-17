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Türkiye’nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem, Türkiye’nin uzay misyonunu değerlendirdi
Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem, Türkiye'nin uzay misyonunu değerlendirdi
Türk gençleri NASA’nın açık verileriyle Ay ve Mars için milli teknolojiler geliştiriyor!
Türk gençleri NASA’nın açık verileriyle Ay ve Mars için milli teknolojiler geliştiriyor!
Siber güvenlikte yapay zeka ajanları savaşı: Beyaz şapkalı ajanlar saldırgan yapay zekalara karşı!
Siber güvenlikte yapay zeka ajanları savaşı: Beyaz şapkalı ajanlar saldırgan yapay zekalara karşı!
Sosyal medyada sonsuz akış kapanı: Günceli kaçırma korkusu depresyon ve stresi tetikliyor!
Sosyal medyada "sonsuz akış" kapanı: Günceli kaçırma korkusu depresyon ve stresi tetikliyor!
Güneş panellerinde elektrik üretimini zirveye taşıyan gizemli madde!
Güneş panellerinde elektrik üretimini zirveye taşıyan gizemli madde!
ABD ve Google, hastalıkların tedavisi için başlatılan dev yapay zeka projesine katıldı
ABD ve Google, hastalıkların tedavisi için başlatılan dev yapay zeka projesine katıldı
Işıkla çalışan akıllı gözlükler ve gen tedavisi görme engellilere umut ışığı oluyor
Işıkla çalışan akıllı gözlükler ve gen tedavisi görme engellilere umut ışığı oluyor
Dünya’ya ateş püskürten 8 milyar yıllık kara delik!
Dünya'ya ateş püskürten 8 milyar yıllık kara delik!
OpenAI’dan ChatGPT için görsel devrim: Etkileşimli Intelligent UI tanıtıldı
OpenAI'dan ChatGPT için görsel devrim: Etkileşimli "Intelligent UI" tanıtıldı

İNCELEMELER

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En soğuk kahverengi cücede su bulutları keşfedildi! Atmosferi sürekli değişiyor
Gözün arka kısmında gizli bir temizlik sistemi keşfedildi!
Gözün arka kısmında gizli bir temizlik sistemi keşfedildi!
Himalayalar’daki buzullar hızla eriyor! Bilim insanları yeni bir neden buldu
Himalayalar'daki buzullar hızla eriyor! Bilim insanları yeni bir neden buldu
Dünya’dan 20 ışık yılı uzaktaki gök cisminin sırrı çözüldü
1. Sıcaklık değişiyor, bulutlar şekil değiştiriyor! Dünya'dan 20 ışık yılı uzaktaki gök cisminin sırrı çözüldü
Alaska’daki nehirler turuncuya dönüyor! Metal seviyeleri 70 kat arttı
Alaska'daki nehirler turuncuya dönüyor! Metal seviyeleri 70 kat arttı
Kızıl Gezegen’de sıra dışı keşif! Mars’ın bazı bölgelerine şekerin ham maddesi yağmış
Kızıl Gezegen'de sıra dışı keşif! Mars'ın bazı bölgelerine şekerin ham maddesi yağmış
Türk gençleri NASA’nın açık verileriyle Ay ve Mars için milli teknolojiler geliştiriyor!
Türk gençleri NASA’nın açık verileriyle Ay ve Mars için milli teknolojiler geliştiriyor!
NASA’nın Mars keşfi şaşırttı! Kızıl Gezegen’in su geçmişi sanılandan çok daha karmaşık
NASA'nın Mars keşfi şaşırttı! Kızıl Gezegen'in su geçmişi sanılandan çok daha karmaşık
Jüpiter benzeri dev gezegen 2033’te gözden kaybolabilir! Bilim insanları harekete geçti
Jüpiter benzeri dev gezegen 2033'te gözden kaybolabilir! Bilim insanları harekete geçti
Mars’ın kuzey kutbundaki buz sanılandan çok daha temiz çıktı
Mars'ın kuzey kutbundaki buz sanılandan çok daha temiz çıktı
Genç yıldızların çevresindeki gizemli toz disklerinin sırrı çözüldü
Genç yıldızların çevresindeki gizemli toz disklerinin sırrı çözüldü
Kilo vermek tek başına yetmiyor mu? Araştırmadan dikkat çeken diyet sonucu
Kilo vermek tek başına yetmiyor mu? Araştırmadan dikkat çeken diyet sonucu
Ay’a taşınmaya hazırlanın! Ay’daki evlerimizi inşa edecekleri o inanılmaz karışım!
HABERLER Ay'a taşınmaya hazırlanın! Ay'daki evlerimizi inşa edecekleri o inanılmaz karışım! Dünya'dan Ay'a malzeme taşımanın maliyeti kilogram başına 1 milyon doları aşabiliyor. Bu astronomik maliyetleri düşürmek amacıyla Concordia Üniversitesi araştırmacıları, Ay yüzeyinde kalıcı insan yaşam alanları inşa etmek için çığır açan yeni bir yöntem geliştirdi. Composites Part B: Engineering dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bilim insanları, simüle edilmiş Ay toprağı (regolit) ile geri dönüştürülebilir, yüksek performanslı bir termoplastik polimeri (PEKK) birleştirerek 3 boyutlu yazıcılar için özel bir kompozit malzeme üretti.
Bayraktar KIZILELMA’dan gövde gösterisi
Bayraktar KIZILELMA’dan gövde gösterisi
Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT kızılötesi arama ve takip sistemi ile test uçuşu gerçekleştirdi
Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT kızılötesi arama ve takip sistemi ile test uçuşu gerçekleştirdi
Liselilerin geliştirdiği yazılımla uzayda yapılacak deney sanal ortamda simüle edilebiliyor
Liselilerin geliştirdiği yazılımla uzayda yapılacak deney sanal ortamda simüle edilebiliyor
K2 Kamikaze İHA sahaya çıktı
K2 Kamikaze İHA sahaya çıktı
Milli hava araçlarının testleri başarıyla sürüyor
Milli hava araçlarının testleri başarıyla sürüyor
Bayraktar AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştı
Bayraktar AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştı
Japon firmanın uçan arabası ilk kez Tokyo semalarında
Japon firmanın uçan arabası ilk kez Tokyo semalarında
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Türk savunma sanayisinin yazılım devi HAVELSAN, geleceğin harekat ortamını hazırlıyor
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ASELSAN, yapay zekayla 39 milyon dolarlık verimlilik artışı sağladı
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Bayraktar TB3 SİHA'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi
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Milli Muharip Uçak KAAN'a klip hazırladılar, gerçeğiyle buluştular
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Çin'de geliştirilen insansı robotlardan kung fu şovu!
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Madende limanda üretimde 5G şebekesinin aklı var
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Gaziantep'te cep telefonunun bomba gibi patlama anı kamerada!
Çinli bilim insanları, çeltiğin tüm yaşam döngüsünün hücresel haritasını çıkardı
HABERLER Çinli bilim insanları, çeltiğin tüm yaşam döngüsünün hücresel haritasını çıkardı
Uzayda havai fişek gösterisi: 845 yıllık süpernova kalıntısı Pa 30
HABERLER Uzayda havai fişek gösterisi: 845 yıllık süpernova kalıntısı Pa 30
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HABERLER Google, görsel üretimde yeni bir çerçeve sunan"Nano Banana 2.1" modelini duyurdu
NASA’nın SunRISE görevi ertelendi: Fırlatma en erken 2027 ortasında yapılacak
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GALERİ 2026 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isim belli oldu! 1.09 milyon euro'luk dev ödül sahibini buldu
Yapay zeka, kuantum bilişim ve karanlık madde araştırmalarına hız kazandıracak
HABERLER Yapay zeka, kuantum bilişim ve karanlık madde araştırmalarına hız kazandıracak Fizik dünyasında çığır açacak yeni bir yapay zeka ajanı, kuantum bilişim ve karanlık madde araştırmalarına büyük bir hız kazandırmaya hazırlanıyor. Pacific Northwest Ulusal Laboratuvarı'ndaki (PNNL) araştırmacılar, kuantum bilgisayarlarında ve karanlık madde dedektörlerinde kullanılan hassas "kuantum gürültü sınırlı parametrik amplifikatörleri" otomatik olarak ayarlayabilen bir yapay zeka sistemi geliştiriyor.
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Mühendislerden şaşırtan buluş! Hasar alsa bile batmayan titanyum geliştirdiler
HABERLER Mühendislerden şaşırtan buluş! Hasar alsa bile batmayan titanyum geliştirdiler Avustralya'daki mühendisler, hasar gördüğünde bile yüzmeye devam edebilen yeni bir titanyum malzeme geliştirdi. RMIT Üniversitesi öncülüğündeki ekip, 3D yazıcıyla üretilen titanyum kafes yapının içi boş bölümlerini poliüretan köpükle doldurarak hem hafif hem de dayanıklı bir yapı oluşturdu.
NASA’nın Mars keşfi şaşırttı! Kızıl Gezegen’in su geçmişi sanılandan çok daha karmaşık
İNCELEMELER NASA'nın Mars keşfi şaşırttı! Kızıl Gezegen'in su geçmişi sanılandan çok daha karmaşık
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İNCELEMELER Jüpiter benzeri dev gezegen 2033'te gözden kaybolabilir! Bilim insanları harekete geçti
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