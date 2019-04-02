İNCELEMELER

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Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin ve FromSoftware'dan oyun geliyor! Game of Thrones oyunu olabilir mi?
HABERLER Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin ve FromSoftware'dan oyun geliyor! Game of Thrones oyunu olabilir mi? Game of Thrones veya Türkçe adıyla Taht Oyunları dizisinin final bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve böylece 8 sezondur devam eden muhteşem bir serüven sona erdi. Bununla birlikte Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'in beklenen kitapları var. Şimdi ise bomba bir dedikodu kulislere düştü. İddialara göre George R.R. Martin, Dark Souls serisi, Bloodborne ve Sekiro oyunlarının yapımcısı FromSoftware ile iş birliği içinde. Neler olduğuna biraz daha yakından bakalım.
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