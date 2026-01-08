Jüpiter’in uydusu Europa hakkında korkutan gerçek ortaya çıktı

Araştırmaya göre, okyanusun varlığı yaşam için tek başına yeterli değil; asıl kritik nokta deniz tabanındaki jeolojik hareketlilik. Dünya okyanuslarındaki yaşamı besleyen hidrotermal bacalar ve volkanik faaliyetler, Europa'da mevcut olmayabilir. Yapılan hesaplamalar, Jüpiter'in kütleçekiminden kaynaklanan gelgit ısınmasının, Europa'nın kayalık çekirdeğinde tektonik hareketler yaratmak için yetersiz olduğunu gösteriyor. Bu durgunluk, yaşamın ihtiyaç duyduğu ısı ve kimyasal enerji döngüsünün eksik olduğu anlamına geliyor.

Byrne, "Oraya bir denizaltı gönderseydik, muhtemelen ne aktif bir volkan ne de sıcak su püsküren bir kaynak görebilirdik," diyerek durumun ciddiyetini vurguluyor. Europa'nın iç ısısının milyarlarca yıl önce tükendiği tahmin ediliyor. Kesin yanıtlar için gözler, 2031 yılında fırlatılması planlanan NASA'nın Europa Clipper görevine çevrildi. Bu misyon, buz kabuğunun altındaki gerçekleri inceleyerek Europa'nın yaşanabilirliği hakkındaki son sözü söyleyecek.