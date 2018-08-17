- Satılık Konut Muğla / Dalaman REALTY-TR DALAMAN'DAN MERKEZ'DE 1+1 EŞYALI SATILIK 160.000,00 TL
- Satılık Konut Muğla / Dalaman REALTY-TR DALAMAN'DAN SİTE İÇERİSİNDE 2+1 SATILIK 235.000,00 TL
- Satılık Konut Ankara / Etimesgut Sahibinden acil 2+1 ve 96 m güney cephe kiracılı 125.000,00 TL
- Satılık Arsa İstanbul / Avcılar Sahibinden Yesilkent mah.İşlek cadde üzeri arsa 1.300.000,00 TL
- Satılık Konut İstanbul / Küçükçekmece REALTY-TR K.ÇEKMECE'DEN HALKALI MEYDANDA SATILIK 3 550.000,00 TL
- Satılık Konut İzmir / Bayraklı REALTY-CY LEFKOŞA'DAN GİRNE MERKEZ'DE SATILIK LÜKS 620.000,00 TL
- Kiralık Konut Muğla / Dalaman REALTY-TR DALAMAN'DAN BUTİK SİTEDE 2+1 EŞYALI 1.000,00 TL
- Kiralık Konut Muğla / Dalaman REALTY-TR DALAMAN'DAN MERKEZDE 1+1 EŞYALI KİRALIK 900,00 TL
- Kiralık Konut İstanbul / Beyoğlu SAHİBİNDEN KASIMPAŞA KİRALIK DAİRE (2+1) 95m² 1.500,00 TL
- Kiralık Konut İzmir / Bayraklı REALTY-CY LEFKOŞA'DAN LEFKOŞA METEHAN'DA KİRALIK 1.750,00 TL
- Kiralık Konut İzmir / Bayraklı REALTY-CY LEFKOŞA'DAN ORTAKÖY'DE KİRALIK EŞYALI 2.300,00 TL
- Kiralık Konut İzmir / Bayraklı REALTY-CY LEFKOŞA'DAN LEFKOŞA K.KAYMAKLI'DA 3+1 2.400,00 TL