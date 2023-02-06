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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...
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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...
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Son dakika: G.Saray- Erman Toroğlu'ndan hakem isyanı! "Bu maçları kim yönetecek?"
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş hepsine 'güle güle' dedi! 5 futbolcunun bileti kesildi
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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremin ardından spor dünyası tek yürek! Geçmiş olsun mesajları...
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Son dakika haberi: Mauro Icardi 10 haftada herkesi geride bıraktı! İlk sezonda tarihi istatistik...
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Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray için ateşi yaktı! Trabzonspor maçı oynanırken taraftara müjde geldi…
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Son dakika haberi: Galatasaray - Trabzonspor derbisinde Muslera'dan inanılmaz hata! Herkes o anları ağzı açık izledi...