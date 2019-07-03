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Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu! Korkunç anlar kamerada...
Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu! Korkunç anlar kamerada...
Doğanın küçük canlıları
Doğanın küçük canlıları
Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!
Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!
Kira derdinden bıktılar çözümleri dünyayı şaşırttı!
Kira derdinden bıktılar çözümleri dünyayı şaşırttı!
2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...
2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...
İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı
İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı
Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı: 17,2 tonluk kamyonu havada tuttu
Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı: 17,2 tonluk kamyonu havada tuttu
Çankırı'daki fosil kazıları kitap oluyor
Çankırı'daki "fosil" kazıları kitap oluyor
Uludağ'ın eteklerinde büyüleyen güzellik
Uludağ'ın eteklerinde büyüleyen güzellik
Türkiye'nin Maldivleri'nde gün batımı bir başka güzel
Türkiye'nin Maldivleri'nde gün batımı bir başka güzel
Yok böyle fotoşop!
Yok böyle fotoşop!
Ankara'da feci kaza! Lastik değiştiren belediye çalışanlarına tır çarptı! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da feci kaza! Lastik değiştiren belediye çalışanlarına tır çarptı! Ölü ve yaralılar var
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