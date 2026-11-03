Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... 2 Kasım reyting sonucu
Giriş Tarihi: 03.11.2026 06:47

Reyting sonuçları açıklandı mı? Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... 2 Kasım reyting sonucu

2 Kasım Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ve TV8'de MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı gecede gözler reyting sıralamasına çevrildi. İzleyiciler, günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğunu araştırmaya başladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... 2 Kasım reyting sonucu

Pazartesi akşamı yayınlanan diziler ve yarışma programları arasındaki rekabetin reytinglere nasıl yansıdığı merak ediliyor. 2 Kasım 2026 Pazartesi gününün Total, AB ve ABC1 reyting sonuçlarıyla birlikte en çok izlenen yapımlar belli olacak.

Reyting sonuçları açıklandı mı? Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... 2 Kasım reyting sonucu

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonucu henüz açıklanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları açıklandı mı? Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... 2 Kasım reyting sonucu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Reyting sonuçları açıklandı mı? Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... 2 Kasım reyting sonucu
Reyting sonuçları açıklandı mı? Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... 2 Kasım reyting sonucu
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA