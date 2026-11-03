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Reyting sonuçları açıklandı mı? Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... 2 Kasım reyting sonucu
Giriş Tarihi: 03.11.2026 06:47
Reyting sonuçları açıklandı mı? Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... 2 Kasım reyting sonucu
2 Kasım Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ve TV8'de MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı gecede gözler reyting sıralamasına çevrildi. İzleyiciler, günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğunu araştırmaya başladı.