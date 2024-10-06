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Diva Bülent Ersoy sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik mi, filtre mi?
Diva Bülent Ersoy sosyal medyayı ikiye böldü! "Estetik mi, filtre mi?"
‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler Bu güzelliği şaka mı? diyor
‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler “Bu güzelliği şaka mı?” diyor
Arabeskin kraliçesi Güllü iğne ipliğe döndü! 70 kilo veren şarkıyı tanımak artık mümkün değil!
Arabeskin kraliçesi Güllü iğne ipliğe döndü! 70 kilo veren şarkıyı tanımak artık mümkün değil!
Zuhal’den herkesi şaşırtan karar! ‘Karadut’ muhteşem bir bölümle geliyor!
Zuhal’den herkesi şaşırtan karar! ‘Karadut’ muhteşem bir bölümle geliyor!
Reklam zenginleri! Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Zeynep Bastık adeta para basıyor!
Reklam zenginleri! Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Zeynep Bastık adeta para basıyor!
Naz Elmas Karadut’ta! Nihan Karadut’ta dengeleri değiştirecek!
Naz Elmas Karadut’ta! Nihan Karadut’ta dengeleri değiştirecek!
Azra Akın linçe maruz kalmıştı! Azra Akın açıklama yaptı: Toplumu bilinçlendiren kampanyaları destekleyeceğim
Azra Akın linçe maruz kalmıştı! Azra Akın açıklama yaptı: Toplumu bilinçlendiren kampanyaları destekleyeceğim
Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! Bu görev benim için vatan borcu
Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! “Bu görev benim için vatan borcu”
Mehmet Aslantuğ boyunu geçen oğlu Can Aslantuğ’la birlikte festivale katıldı! İşte Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can Aslantuğ!
Mehmet Aslantuğ boyunu geçen oğlu Can Aslantuğ’la birlikte festivale katıldı! İşte Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can Aslantuğ!
Taylor Swift servetini açıklayıp herkesi geride bıraktı! İşte Taylor Swift’in dudak uçuklatan serveti!
Taylor Swift servetini açıklayıp herkesi geride bıraktı! İşte Taylor Swift’in dudak uçuklatan serveti!
Süper Baba Şevket Altuğ’un eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! İşte Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi!
Süper Baba Şevket Altuğ’un eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! İşte Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi!
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru!
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru!
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