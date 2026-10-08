Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Nuri Alço, bu kez beyaz perdedeki rolleriyle değil, aile geçmişiyle gündemde. Usta oyuncunun yıllar boyunca merak uyandıran hayat hikayesine, dikkat çeken bir aile bağı da eşlik ediyor. Alço'nun geçmişine uzanıldığında, dönemine damga vurmuş ve adı tarihe geçen önemli bir ismin torunu olduğu ortaya çıkıyor.