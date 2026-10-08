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Nuri Alço'nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı
Giriş Tarihi: 08.10.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 07:54
Nuri Alço'nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı
Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan Nuri Alço, bu kez oyunculuğuyla değil, ailesinin geçmişiyle gündeme geldi. Yıllardır sinema dünyasındaki rolleriyle tanınan usta oyuncunun soy ağacından dikkat çeken bir isim çıktı.