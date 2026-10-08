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Giriş Tarihi: 08.10.2026 07:41 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 07:54

Nuri Alço'nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan Nuri Alço, bu kez oyunculuğuyla değil, ailesinin geçmişiyle gündeme geldi. Yıllardır sinema dünyasındaki rolleriyle tanınan usta oyuncunun soy ağacından dikkat çeken bir isim çıktı.

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Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Nuri Alço, bu kez beyaz perdedeki rolleriyle değil, aile geçmişiyle gündemde. Usta oyuncunun yıllar boyunca merak uyandıran hayat hikayesine, dikkat çeken bir aile bağı da eşlik ediyor. Alço'nun geçmişine uzanıldığında, dönemine damga vurmuş ve adı tarihe geçen önemli bir ismin torunu olduğu ortaya çıkıyor.

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Sinema tarihindeki ikonik rolleri ve unutulmaz karakterleriyle Türk seyircisinin hafızasında özel bir yer edinen Nuri Alço, aradan yıllar geçmesine rağmen popülaritesini koruyor.

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Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Bununla birlikte usta ismin gündemden düşmemesinin tek sebebi unutulmaz rolleri değil. Aile geçmişine dair ortaya çıkan ve bugüne kadar gözlerden uzak kalan detaylar da büyük merak uyandırıyor.

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Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Döneminin en güçlü sporcularından biri olarak tanınan dedesinin de güreş tarihinde bıraktığı izlerle adını altın harflerle yazdırdıği öğrenildi.

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Nuri Alço'nun dedesi,Türk güreş tarihine damga vuran efsane bir isim: Kel Aliço. Kırkpınar'da tam 27 yıl boyunca başpehlivan unvanını koruyan Kel Aliço, elde ettiği sayısız zaferle güreş tarihinin en unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Bugün Yeşilçam'daki kötü adam rolleriyle tanınan Nuri Alço'nun dedesi Kel Aliço, sadece güreş tarihine değil, Alço ailesine de damga vuran en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

İşte duyunca çok şaşıracağınız diğer akraba olan ünlüler...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze olarak anılan Şükriye Atav da Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı.

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Bilal İnci - Elif İnci

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Ali Şen-Şener Şen

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Şener Şen-İnci Şen

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Macit Flordun-Tardu Flordun

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Halit Kut- Burak Kut

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Nuri Alço’nun dedesi meğer efsane bir isimmiş! Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

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