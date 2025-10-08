Güzel Sözler
Görmeyi bilen için, her şeyin içinde bir mucize gizlidir.
Karşılaştığın her zorluk sana yeni bir güç katar.
Basit düşünmek, karmaşık sorunların en net çözümüdür.
İleride pişman olacağın tek şey, denemekten vazgeçtiklerindir.
Sadece rüzgarın estiği yöne gidersen, ne zaman varacağını bilemezsin. Rotanı kendin çiz.
Hiçbir şey için geç değil. Sadece 'şimdi'ye ihtiyacın var.
Hayallerin, konfor alanının bittiği yerde başlar.
Yarını iyileştirmenin tek yolu, bugünü tam yaşamaktır.
En iyi intikam, büyük bir başarıdır.
Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin, ama mükemmel olmak için başlamak zorundasın.
Kendi ışığını bul. Başkalarının gölgesinde kalma.
Büyümek, bazı vedaların gerekli olduğunu anlamaktır.