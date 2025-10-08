Güzel Sözler

Bilgi ne bildiğindir; bilgelik ise ne yapmayacağını bilmektir.
Zaman en iyi yazardır. Her zaman mükemmel sonu yazar.
İnsan ne kadar okursa okusun, en iyi dersleri hatalarından alır.
Görmeyi bilen için, her şeyin içinde bir mucize gizlidir.
Kendine ayırdığın zaman asla boşa harcanmış bir zaman değildir.
Karşılaştığın her zorluk sana yeni bir güç katar.
Basit düşünmek, karmaşık sorunların en net çözümüdür.
İleride pişman olacağın tek şey, denemekten vazgeçtiklerindir.
Sadece rüzgarın estiği yöne gidersen, ne zaman varacağını bilemezsin. Rotanı kendin çiz.
Hiçbir şey için geç değil. Sadece 'şimdi'ye ihtiyacın var.
Hayallerin, konfor alanının bittiği yerde başlar.
Yarını iyileştirmenin tek yolu, bugünü tam yaşamaktır.
En iyi intikam, büyük bir başarıdır.
İmkansız, sadece denemeyenlerin bahaneleri arasında saklıdır.
Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin, ama mükemmel olmak için başlamak zorundasın.
Kendi ışığını bul. Başkalarının gölgesinde kalma.
En büyük başarı, düştüğün yerden kaç kez kalktığınla ölçülür.
Büyümek, bazı vedaların gerekli olduğunu anlamaktır.
