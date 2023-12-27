Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Tüm Şehirler Kapat
Başkan Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı
Erzan’ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede
3 formül masaya geldi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu!
Oğuzhan Emeç kazada hayatını kaybetmişti! Rahel Pekcan böyle veda etti: Benim güzel sevgilim…
ABD, İsrailli bakanların söylemlerini reddetti
ABD, İsrailli bakanların söylemlerini reddetti
Hablemitoğlu suikastı şüphelisi yakalandı
Hablemitoğlu suikastı şüphelisi yakalandı
Bedelli askerlikte yeni hesap!
Bedelli askerlikte yeni hesap!
F.Bahçe’de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı...
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı...
Fatih Altaylı’ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
İsrail’den Beyrut’ta Hamas yöneticisine suikast
34 kişinin gözaltına alındığı “Köstebek” operasyonunda şok detaylar
TFF’den Süper Kupa açıklaması
MEMURA ’FARK’LI ZAM! İşte öğretmen, polis, doktor ve hemşire dahil tüm maaşlar
Real Madrid ve Manchester United derken büyük ters köşe!
Netanyahu gidici! ’Gazze Kasabı’na soğuk duş
Harvard’da ifade özgürlüğünü savunan Rektör görevinden istifa etti
Beşiktaş’ta İETT otobüsü kontrolden çıktı, duvara çarptı! Yaralılar var
Dünya devi Trabzonspor’un kapısına geliyor!
Japonya’da felaket! 2 uçağın çarpışmasının ardından büyük patlama yaşandı
Milli Piyango açıkladı: 400 milyon liralık büyük ikramiye o ile çıktı!
AnadoluJet, AJet ismiyle hizmet verecek
İşte Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü!
Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…
CHP’nin iki yüzü! DEM kongresinde Atatürk posterleri toplandı
Filistin’e destek yürüyüşünde yumrukla saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Terim’in ilk bombası! Galatasaray’a kendisi almıştı
Ayşe Tolga’nın 3 katılı müstakil evi ilgi odağı oldu! İşte Ayşe Tolga’nın o lüks villası!
Sinan Özen’in sözleri yürek sızlattı: Kızıma mezar yeri bile almıştım....
Emrah ’Dünya bir yana çocuklarım bir yana’ Akıllara büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!
İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!
Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu
Osmanlı döneminde illerin isimleri neydi?
Bağırsaklardaki düğümü çözüyor, kabızlığı bitiriyor! Her lokması zehir söken mucize...
Onu Barış Manço olarak tanıdık ama gerçek bambaşka çıktı!
Onu Barış Manço olarak tanıdık ama gerçek bambaşka çıktı!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
İsrail asker bebek çaldı!
İsrail asker bebek çaldı!
Süper Lig’in yıldızı Lionel Messi’yi bile geride bıraktı: İşte tüm dünyanın konuştuğu o liste…
Süper Lig’in yıldızı Lionel Messi’yi bile geride bıraktı: İşte tüm dünyanın konuştuğu o liste…
SON

DAKİKA
Günün haberlerini ve yazarlarını sesli dinle
Bir yol hikâyesi
YAVUZ DONAT Bir yol hikâyesi
Gezi... Riyad... O zihniyet... Ve AK Partililerin sorumluluğu!
OKAN MÜDERRİSOĞLU Gezi... Riyad... O zihniyet......
Bak aklıma geldi, kızdım yine
HAŞMET BABAOĞLU Bak aklıma geldi, kızdım yine
Yeni yılın ilk günü, ilk sözü
HİLAL KAPLAN Yeni yılın ilk günü, ilk sözü
‘Fırsat mı, Tehdit mi’ oyununa hoş geldiniz
HÜLYA GÜLER ‘Fırsat mı, Tehdit mi’ oyununa...
Galata’da ne çok şey kaçırdınız...
YÜKSEL AYTUĞ Galata’da ne çok şey...
Buyurun Kütahya sofrasına
İDİL ÇİMRİN Buyurun Kütahya sofrasına
‘Evde kuralları ben belirlerim’
İLKER GEZİCİ ‘Evde kuralları ben...
Vazelini bir de böyle kullanın! Etkisine inanamayacaksınız: Çizikleri bitiriyor, kırık saç uçlarını onarıyor
Vazelini bir de böyle kullanın! Etkisine inanamayacaksınız: Çizikleri bitiriyor, kırık saç uçlarını onarıyor
Ayaklardaki bu durum yüksek şekerin habercisi!
Ayaklardaki bu durum yüksek şekerin habercisi!
Üsküdar’da korkutan anlar: Deprem oluyor zannettik!
Üsküdar'da korkutan anlar: Deprem oluyor zannettik!
Işıl ışıl banyonun sırrı buymuş! Tek harekette...
Işıl ışıl banyonun sırrı buymuş! Tek harekette...
100 yaşını görmek için yemeniz gereken tek yiyecek!
100 yaşını görmek için yemeniz gereken "tek yiyecek!"
İkinci ’yerli’ gururumuz
İkinci 'yerli' gururumuz
Yirminci Yüzyıla Kafkaesk Bir Bakış
Yirminci Yüzyıla Kafkaesk Bir Bakış
Milner, Premier Lig rekorlarını egale etti
Milner, Premier Lig rekorlarını egale etti
Fenerbahçe evinde Kızılyıldız’a mağlup!
Fenerbahçe evinde Kızılyıldız'a mağlup!
Jasikevicius: Genel olarak iyi değildik
Jasikevicius: "Genel olarak iyi değildik"
HÜRKUŞ’a milli pençe!
HÜRKUŞ'a milli pençe!
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
Türkiye’nin doğal güzellikleri hangi şehirde? Türkiye'nin doğal güzellikleri hangi şehirde? Gerçek bir gezgin misin? Gerçek bir gezgin misin? Tarihteki ilklerle ilgili ne kadar bilgilisin? Tarihteki ilklerle ilgili ne kadar bilgilisin? Baharat bilgine güveniyor musun? Baharat bilgine güveniyor musun? Dünyaca ünlü bu yemekler hangi ülkeye ait biliyor musunuz? Dünyaca ünlü bu yemekler hangi ülkeye ait biliyor musunuz?
Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı
Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı

GÜNLÜK KARE BULMACA

Yeni Oyun Getir
31 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 2

31 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 2
31 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 1

31 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 1
30 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 2

30 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 2
30 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 1

30 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 1
29 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 2

29 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 2
29 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 1

29 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 1
28 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 2

28 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 2
28 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 1

28 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 1
27 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 1

27 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 1
27 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 2

27 Aralık 2023 - Günlük Kare Bulmaca - 2
T.C. Trabzon 2. Aile Mahkemesinden Resmi İlandır
T.C. Trabzon 2. Aile Mahkemesinden
Kızıldeniz ısınıyor
Kızıldeniz ısınıyor
Türkiye’de asgari ücret gerçeği
Türkiye’de asgari ücret gerçeği
Dev holdinglerden mesaj...
Dev holdinglerden mesaj...
Düşük emekli aylığı için yasa yolda
Düşük emekli aylığı için yasa yolda
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini uzattı
Sakatlığı atlatan Enes Ünal, aylar sonra sahalara döndü
Sakatlığı atlatan Enes Ünal, aylar sonra sahalara döndü
Milan, İtalya Kupası’nda 4 golle turladı
Milan, İtalya Kupası'nda 4 golle turladı

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

İşte sigorta priminde tüm detaylar...
İşte sigorta priminde tüm detaylar...
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Emekli ve memurlar dikkat! 2024 zam tablosu netleşti
Emekli ve memurlar dikkat! 2024 zam tablosu netleşti
Alberk Koç, Manisa FK’da
Alberk Koç, Manisa FK'da
Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı
Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı
Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor!
Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor!
Kış aylarında hastalıkların artmasının sebebi oymuş!
Kış aylarında hastalıkların artmasının sebebi oymuş!
Yüz ve baş bölgesindeki ağrıya dikkat!
Yüz ve baş bölgesindeki ağrıya dikkat!
Tottenham, Sarr’ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı
Tottenham, Sarr'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı
Birmingham City, Wayne Rooney ile yollarını ayırdı
Birmingham City, Wayne Rooney ile yollarını ayırdı
Beşiktaş istemişti, Atalanta aldı
Beşiktaş istemişti, Atalanta aldı
Ruh sağlığını iyileştirmenin altın kuralı!
Ruh sağlığını iyileştirmenin altın kuralı!
İsrail kabinesinde değişiklik!
İsrail kabinesinde değişiklik!
Psikiyatristler İsrail’den kaçıyor!
Psikiyatristler İsrail'den kaçıyor!
Çıtır çıtır patates kızartmasının yöntemi! Herkes bu sırrın peşinde...
Çıtır çıtır patates kızartmasının yöntemi! Herkes bu sırrın peşinde...
Bir haftada gençleştiren formül!
Bir haftada gençleştiren formül!
İngiltere’den Japonya’ya destek mesajı!
İngiltere'den Japonya'ya destek mesajı!
Küba’dan İsrail’in Gazze soykırımına tepki: Dünya acil harekete geçmeli
Küba'dan İsrail'in Gazze soykırımına tepki: Dünya acil harekete geçmeli
Japonya depreminde bilanço ağırlaşıyor
Japonya depreminde bilanço ağırlaşıyor
İsrail’den Lübnan’ı işgal etme çağrısı!
İsrail'den "Lübnan'ı işgal etme" çağrısı!
Güney Kore’de muhalefet liderine bıçaklı saldırı!
Güney Kore'de muhalefet liderine bıçaklı saldırı!
Trabzon’da hazırlıklar yeniden başladı
Trabzon'da hazırlıklar yeniden başladı
Ancelotti, Arda Güler’e forma verebilir
Ancelotti, Arda Güler'e forma verebilir
Beşiktaş’ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor
Deniz Uğur ve ailesi hastanelik oldu!
Deniz Uğur ve ailesi hastanelik oldu!
Onu Barış Manço olarak tanıdık ama gerçek bambaşka çıktı!
Onu Barış Manço olarak tanıdık ama gerçek bambaşka çıktı!
Yeni yılda aşk pozları ardı ardına geldi!
Yeni yılda aşk pozları ardı ardına geldi!
İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!
İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!
Emrah ’Dünya bir yana çocuklarım bir yana’ Akıllara büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!
Emrah 'Dünya bir yana çocuklarım bir yana' Akıllara büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!
Derin sırt dekolteli siyah şıklığı büyüledi!
Derin sırt dekolteli siyah şıklığı büyüledi!
Bolu’dan Anıl Koç takviyesi
Bolu'dan Anıl Koç takviyesi
Fenerbahçe’de kadro sıkıntısı
Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı
Emre Karayel’in en acı günü!
Emre Karayel'in en acı günü!
Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!
Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!
Nihat Altınkaya’nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya’nın kızları ilgi odağı oldu!
Nihat Altınkaya'nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya'nın kızları ilgi odağı oldu!
Bebek göründü! Ahmet Kural ile Çağla Gizem’den mutlu aile pozu!
Bebek göründü! Ahmet Kural ile Çağla Gizem'den mutlu aile pozu!
Galatasaray, kupaya veda etti
Galatasaray, kupaya veda etti
Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe kupada yarı finalde
Fenerbahçe kupada yarı finalde
Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ’dan itiraf gibi açıklama!
Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ'dan itiraf gibi açıklama!
Sarı Sayfalar

SARI SAYFALAR
  • SATILIK
  • KİRALIK
Şarkıcı Kutsi’den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı...
Şarkıcı Kutsi'den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı...

OYUN

Tüm Oyunlar
WhatsApp İhbar Hattı
BİP İhbar Hattı
Altınordu’da 19’luk İlkan dikkatleri çekiyor
Altınordu’da 19’luk İlkan dikkatleri çekiyor
Sergen Yalçın resmen Antalyaspor’da
Sergen Yalçın resmen Antalyaspor'da
Bursaspor Başkanı Recep Günay: 120 milyon TL faiz ödüyoruz
Bursaspor Başkanı Recep Günay: 120 milyon TL faiz ödüyoruz

ŞANS OYUNLARI

TV'DE BUGÜN

Tüm Kanallar
  • TV İzle TV İZLE
  • Radyo Dinle RADYO DİNLE
SON DAKİKA